Centre de Beaulieu – Vaud augmente son offre de tests avant les vacances Depuis le jeudi 23 septembre, le centre de test Beaulieu est à nouveau ouvert à toutes et à tous, symptomatiques et asymptomatiques, jusqu’au 30 octobre.

KEYSTONE

À l’approche des vacances d’octobre, le Canton de Vaud augmente son offre de tests sans-rendez-vous au centre de Beaulieu.

En raison de l’extension du certificat COVID et des prochaines vacances scolaires – et l’obligation pour les personnes non vaccinées de se faire tester après un séjour à l’étranger – la demande en testing sera forte ces prochains jours. Le Canton de Vaud a décidé d’adapter à nouveau l’offre aux besoins de sa population, communiquent les autorités vendredi.

Depuis ce jeudi 23 septembre, le centre de test Beaulieu est à nouveau ouvert à toutes et à tous, symptomatiques et asymptomatiques, et ce jusqu’au 30 octobre.

Horaires étendus

Depuis ce vendredi, le centre de tests étend ses horaires. Il sera ouvert jeudi et vendredi (12h à 20h) ainsi que samedi (09h à 16h). Ensuite, du 12 au 30 octobre, l’offre sera encore renforcée du mardi au samedi.

Le canton invite les personnes qui ont prévu un voyage fixé à une date précise à prendre rendez-vous dans un centre suffisamment tôt pour disposer des résultats à temps. Pour rappel, le test PCR a une validité de 72 heures, alors que le test antigénique n’est valable que 48 heures. Les voyageurs sont également fortement encouragés à se renseigner sur les exigences du pays de destination, précise le communiqué.

Il reste encore de nombreuses plages horaires disponibles, avec et sans rendez-vous, pour celles et ceux qui souhaitent se faire vacciner rapidement, notamment au centre de Beaulieu à Lausanne, annonce encore le canton.

