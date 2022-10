La clause du besoin, le retour. Cette loi fédérale crispe les médecins, et on peut les comprendre. Il s’agit, après tout, de réguler leur pratique privée en limitant le nombre de nouveaux cabinets. Le but étant, sans surprise, de maîtriser l’offre pour lutter contre la hausse des coûts de la santé (et de nos primes) en évitant la multiplication des rendez-vous médicaux et les actes inutiles.

La Société vaudoise de médecine, qui représente les praticiens, juge que Vaud n’est pas obligé d’appliquer cette clause du besoin. Le Canton assure que oui. Bataille de juristes. Cette interprétation divergente de la loi est surprenante, mais finalement assez secondaire. Le Département de la santé va appliquer la clause du besoin, point.

Les considérations d’économies sur les coûts de la santé se heurtent à une autre réalité: la pénurie de personnel soignant. Des pédopsychiatres, des pédiatres ou encore des généralistes débordés répètent qu’ils doivent refuser des patients. Les assurés se plaignent des délais pour obtenir un rendez-vous et galèrent pour trouver un médecin de famille.

Si suroffre médicale il y a, elle ne concerne de loin pas toutes les spécialités, ni toutes les régions du canton. Il semblerait incompréhensible que la médecine de premier recours ne soit pas exclue des limitations.

La Société vaudoise de médecine, historiquement opposée à la clause du besoin, fait partie intégrante des groupes de travail examinant la densité médicale par disciplines et se félicite de cette approche concertée de la régulation. Le fait que les médecins soient associés à la démarche garantit une voix au terrain. Et devrait éviter à l’État d’être à côté de la plaque en fixant un nombre maximal de cabinets dans une spécialité qui ne connaît pas de suroffre.

Cette collaboration entre le Canton et les médecins du secteur privé a aussi le mérite de calmer les esprits. Genève a opté pour une autre voie, plus polémique: le numerus clausus. Dès le 1er octobre dernier, les autorisations d’ouvrir un cabinet sont octroyées au compte-goutte. Vaud prend son temps, mais cela ne nous dit rien de l’ampleur et de la pertinence des restrictions qu’il instaurera.

Marie Nicollier est journaliste à la rubrique Vaud & Régions et couvre en particulier les sujets ayant trait à la santé. Plus d'infos

