Le fédéralisme nous offre cette chance de pouvoir nous comparer avec nos voisins directs ou plus éloignés. Récemment, la «NZZ» a publié un graphique comparant la charge fiscale des différentes villes suisses. Sans surprise Lausanne présentait la charge fiscale la plus haute, que ce soit pour la classe moyenne ou pour les revenus les plus élevés.

D’autres cartes montrent que la situation du reste du canton de Vaud n’est guère plus réjouissante. Ce n’est pas étonnant vu que la charge fiscale est principalement déterminée par le canton.

«Après dix-huit années de comptes bénéficiaires pour le canton, plus rien ne s’oppose à ce que les citoyens bénéficient d’un geste.»

Cette pression fiscale élevée a longtemps été justifiée par la nécessité de réformer le canton, de le sortir du marasme et de relancer l’investissement. Et puis, réformes internationales obligent, il était logique de traiter de la fiscalité des entreprises avant de celles des individus. Il y avait péril en la demeure: c’était l’attractivité du canton comme site industriel et commercial qui était menacée. Pendant toutes ces années, les Vaudois ont patiemment et civiquement toléré de payer plus.

Désormais, après dix-huit années de comptes bénéficiaires pour le canton, plus rien ne s’oppose à ce que les citoyens bénéficient d’un geste. Le succès massif de la récolte de signatures de l’initiative «Baisse d’impôt pour tous» prouve qu’il y a une réelle attente de la part des citoyens. Cette initiative doit être soutenue.

La gauche se plaindra d’un risque de démantèlement de l’État. Elle a tort, une baisse des impôts bénéficiera au canton sur le long terme. C’est en effet malsain de maintenir une pression fiscale aussi élevée sur les épaules de la classe moyenne, puisque c’est bien d’elle qu’il s’agit, alors que les comptes sont florissants.

Cela pose un problème de cohésion sociale: une partie non négligeable de la population a de plus en plus l’impression de contribuer de façon disproportionnée à la marche de l’État, sans voir en retour des prestations supplémentaires dont disposeraient les habitants des autres cantons. Si l’on ne veut pas que ces contributeurs qui ont répondu présent lors des moments difficiles se désolidarisent du fonctionnement de l’État, il faut les écouter.

Pas un cadeau aux riches

En cela, baisser les impôts des particuliers est une véritable politique publique: de cohésion et de justice, une façon de s’assurer de l’adhésion de la classe moyenne. Et qu’on se le dise, il s’agit ici de baisser réellement les impôts, à partir du premier franc payé: il ne s’agit donc en rien d’un cadeau aux riches, grief éternel de la gauche contre toute baisse d’impôt.

Il ne suffira pas cette fois de prévoir de nouvelles subventions ou crédit d’impôt, pour tel ou tel comportement que le Conseil d’État ou le parlement jugerait bon de favoriser. Ce qui est demandé ici, c’est de rendre aux Vaudois le bénéfice immédiat de leur travail pour qu’ils en fassent ce que bon leur semble.

Matthieu Carrel Afficher plus Conseiller communal PLR, Lausanne

