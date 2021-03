Innovation dans le canton – Vaud, champion du monde des brevets Pour le conseiller d’État Philippe Leuba, la dynamique mise en place entre l’économie et la formation porte aujourd’hui ses fruits. Alain Detraz

Philippe Leuba, conseiller d’État en charge de l’Économie, estime que les échanges mis en place entre les entreprises et la formation bénéficient à tout le canton. Patrick Martin – A

Les chiffres ont été publiés la semaine dernière par l’Office européen des brevets: la pandémie a freiné l’innovation, en Suisse notamment, marquée par un recul de 1,9% des demandes de brevets. La perspective est un peu différente depuis le canton de Vaud, où les demandes ont bondi de 8,7%. Ministre vaudois de l’Économie, Philippe Leuba voit dans ces chiffres le résultat d’une politique qui a fait du canton un terreau fertile pour l’innovation.

«Nous sommes, dans le canton, proportionnellement plus innovants que les États-Unis et la Silicon Valley. C’est spectaculaire!» Philippe Leuba, conseiller d’État vaudois

«Selon le bilan tiré par l’Office européen des brevets, nous sommes, dans le canton, proportionnellement plus innovants que les États-Unis et la Silicon Valley. C’est spectaculaire!» En chiffres absolus, les États-Unis sont toujours les plus gros demandeurs de brevets. Les entreprises américaines ont déposé plus de 44’000 dossiers en 2020, devant l’Allemagne et le Japon, la Suisse pointant en 7e position avec un peu plus de 8000 demandes. Mais lorsqu’on pose ces chiffres en proportion du nombre d’habitants, la Suisse passe en effet en tête de classement.

Si le canton de Vaud se retrouve devant Zurich ou Genève, c’est un signe que son positionnement, sur le plan international, a changé. Les multinationales ne s’y précipitent plus pour bénéficier d’avantages fiscaux. «Les allègements fiscaux de l’arrêté Bonny n’attirent plus les grandes entreprises, en raison de la concurrence internationale, dit Philippe Leuba. En revanche, le canton accueille beaucoup de centres de recherche et développement.»

Un aimant à cerveaux

Pour le chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport, ce sont aujourd’hui les cerveaux qu’attire le Pays de Vaud: «Notre spécificité, c’est d’avoir su créer un écosystème favorable à la perméabilité entre le monde de la formation, les Hautes Écoles, et celui des entreprises. Il porte aujourd’hui ses fruits: le public et le privé se nourrissent mutuellement.»

Au téléphone, le conseiller d’État n’était pas en mesure de chiffrer quelle Haute École était la plus susceptible de soutenir l’innovation dans le canton. Toutefois, parmi les entreprises de Suisse qui déposent le plus de brevets, Nestlé (444 demandes de brevets, en hausse de 20%) figure dans le trio de tête, derrière ABB et Roche. La multinationale veveysanne fait d’ailleurs partie de l’un de ces fameux écosystèmes mis en place en collaboration avec le Canton, les Hautes Écoles ou encore des structures fédérales telles que l’Agroscope: la Swiss Food and Nutrition Valley. Tout comme d’autres «valleys», cette plateforme vise à fluidifier les échanges entre ces différents secteurs.

«Nous ne serons jamais compétitifs en matière de coûts de la main-d’œuvre; cela ne sert à rien de se battre sur ce terrain, estime Philippe Leuba. Mais cette perméabilité entre le monde académique et les entreprises est une source de développement économique et de prospérité qui bénéficie à toute la population.»