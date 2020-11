Patrimoine suisse – Vaud compte deux des plus beaux hôtels du pays La nouvelle édition du guide «Les plus beaux hôtels de Suisse» vient de sortir. Patrimoine suisse a retenu la Maison d’Igor à Morges et l’Hôtel Masson à Veytaux. Christophe Boillat

Hôtel La Maison d’Igor, ancienne villa Rogivue, où vécut et composa Igor Stravinsky durant la Grande Guerre. VQH

Patrimoine suisse a publié cette semaine sa nouvelle mouture, entièrement révisée, de son fameux guide «Les plus beaux hôtels de Suisse». «Quatre-vingt-neuf établissements soignant une culture du bâti de qualité et offrant une hospitalité authentique y sont présentés. En plus des classiques éprouvés, 35 nouvelles adresses y sont recommandées», indique l’institution fondée en 1905, principale organisation nationale sans but lucratif active dans le domaine de la culture architecturale.

Si le guide fait la part belle à la partie alémanique, plusieurs demeures de charmes de Suisse romande, à prix raisonnables (environ 200 francs pour une chambre double), figurent dans l’ouvrage. Pour exemples, l’Auberge du Mouton à Porrentruy (JU), Guesthouse Le Locle (NE) ou encore Hôtel Bella Tola à Saint-Luc (VS).