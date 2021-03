Activités extrascolaires – Vaud débloque 500’000 francs pour soutenir les jeunes Le Canton veut aider les enfants et les adolescents à se ressourcer face aux restrictions sanitaires qui durent. Un plan de mesures a été lancé afin de subventionner notamment les organisateurs d’activités de jeunesse pendant les vacances d’été.

Le canton subventionnera certaines activités extrascolaires. (Photo d’illustration) Keystone/Steffen Schmidt

Le Canton de Vaud lance un plan de mesures à 500’000 francs pour soutenir les jeunes, une classe d’âge qui souffre particulièrement des restrictions sanitaires qui durent. Il va notamment subventionner des activités extrascolaires durant les vacances d’été. Et rendre plus visibles les aides existantes en les centralisant sur le site ciao.ch.

Ces actions doivent permettre aux enfants et aux adolescents de mieux se ressourcer. Elles visent à diminuer le stress en soutenant les jeunes dans leurs activités et en renforçant les espaces de socialisation, explique lundi l’État de Vaud dans un communiqué.

La mesure principale – pour 300’000 francs – propose de soutenir les organisateurs d’activités de jeunesse, comme le passeport vacances, les camps d’été ou les activités à la journée (ou le mercredi après-midi). Ce subventionnement consiste à attribuer à ces organismes publics ou privés cinq francs par journée et par enfant.

Appels à projets

Le Canton lance aussi deux appels à projets de 50’000 francs chacun. Le premier est destiné aux jeunes, le deuxième aux professionnels de l’éducation. Objectif: permettre aux jeunes de se retrouver et de stimuler leur créativité. Des espaces de discussions et des ateliers sont également prévus en milieu scolaire.

Pour que les jeunes en difficulté sachent à qui s’adresser, la promotion et l’accessibilité des aides à disposition seront améliorées. Le site ciao.ch les centralisera sur une page dédiée.

Enfin, le Conseil d’État autorise sous conditions les camps avec hébergement durant les vacances de Pâques. Il faudra notamment qu’ils ne dépassent pas 20 participants et cinq encadrants et que les plus de 12 ans présentent un test Covid-19 négatif datant de moins de 48 heures. Pour les enfants de moins de 12 ans, la question des tests est encore en cours d’examen.

ATS