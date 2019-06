Vaud déclenche l'alerte canicule

Conseils en cas de grandes chaleurs

- Se protéger de la chaleur, éviter les activités physiques aux heures les plus chaudes

- Protéger le logement de la chaleur

- Boire régulièrement, manger léger

- En présence de signaux d’alerte : appeler le médecin traitant, le 0848 133 133 ou, en cas de danger vital, ne pas hésiter à appeler le 144



Symptômes d’un coup de chaleur: fièvre, faiblesse, confusion, vertiges, nausées et crampes musculaires. Il faut agir immédiatement et appeler le 144, faire boire et rafraîchir la personne à l'aide de linges humides.