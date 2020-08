Coronavirus – Vaud dépasse le seuil critique de 60 nouveaux cas pour 100’000 habitants Un tel chiffre mettrait un pays sur la liste rouge de la Suisse. Rebecca Ruiz explique que le système de santé vaudois est «protégé». Mathieu Signorell

À la tête du Département de la santé, la conseillère d’État socialiste note que cette hausse «était en partie attendue, avec le retour de vacances de nombreuses personnes et la reprise du travail». ARC/Jean-Bernard Sieber

D’abord, un petit peu de calcul. Entre le 11 et le 24 août, le canton de Vaud a enregistré 500 nouveaux cas de coronavirus en quatorze jours. Et ce même canton de Vaud compte environ 810’000 habitants. Si on ramène donc ces 500 cas à seulement 100’000 habitants, on aboutit à un peu plus de 62 nouveaux cas en deux semaines.