Divers objets cantonaux

Plusieurs cantons se prononcent sur différents objets que nous suivrons également. Le congé parental sera discuté dans les cantons de Berne et Genève.

Vaud se prononce sur l'inscription de la protection du climat et de la biodiversités dans la Constituon cantonale. A Zurich et Winterthour on vote sur un salaire minimum.