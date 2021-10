Engrais de ferme – Vaud écoutera ses paysans pour l’épandage de lisier et fumier Changé unilatéralement en 2020, le cadre sur l’utilisation de fertilisants naturels sera repensé avec la branche agricole. Sébastien Galliker

Avec la prochaine obligation du pendillard, une refonte complète du cadre réglementaire sur l’épandage et le stockage de fertilisants a été décidée par le Canton de Vaud. CHRIS BLASER – A

«Un climat apaisé.» Chez Prométerre, association vaudoise des métiers de la terre, on se réjouit de l’annonce du Canton de Vaud de revoir le cadre réglementaire sur l’épandage et le stockage de fertilisants, tels que le lisier et le fumier, «en étroite collaboration avec la branche agricole».

L’objectif serait une entrée en vigueur de ce nouveau cadre courant 2022. Les directives modifiées dès décembre 2020 s’appliqueront donc encore pendant l’hiver 2021-2022.