Vers une légalisation de drogue douce? – Vaud encadre les futurs essais pilote de vente de cannabis Emboîtant le pas de Bâle, Lausanne pourrait tenter l’expérience de la vente légale et régulée de cannabis à usage récréatif.

La vente réglementée de cannabis a démarré fin janvier dans des pharmacies à Bâle (archives). KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le Conseil d’État vaudois veut encadrer les essais pilote de vente de cannabis à des fins non médicales. Le projet lausannois, Cann-L, sera le premier à voir le jour dans le canton, une fois reçue l’autorisation finale de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Le gouvernement soumet au Grand Conseil un projet de décret qui précise le rôle des autorités cantonales dans la surveillance et l’encadrement des projets pilote, en particulier en termes de sécurité et de santé publique. Le canton n’entend pas lancer lui-même un essai de ce type, mais il en soutient le principe, explique-t-il jeudi dans un communiqué.

Une commission de surveillance et de contrôle sera notamment instituée. Elle sera chargée, en association avec l’OFSP, du suivi de la mise en œuvre des essais, de leur coordination et du traitement des éventuels signalements et plaintes. Cette commission sera présidée par le médecin cantonal et réunira des experts, des représentants des communes et des milieux de justice et police.

Le canton contribuera au financement du volet scientifique de l’essai. Il sollicite dans ce but un montant de 525’000 francs pour trois ans.

Lausanne et ailleurs

Le 20 mai dernier, Lausanne a présenté son projet pilote de vente de cannabis. L’objectif est de mesurer les effets d’un modèle de vente régulée sur les consommateurs et le trafic de stupéfiants. Le cannabis devrait être vendu dans un commerce dédié au centre-ville.

Une première étude sur la vente réglementée de cannabis a débuté fin janvier dans des pharmacies à Bâle. D’autres projets sont en attente d’une autorisation finale de l’OFSP, notamment à Zurich, Lausanne et Genève.

