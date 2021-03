Stratégie cantonale Covid – Vaud: enfin des places pour se faire vacciner La situation s’est détendue dans la majorité des centres. De quoi ouvrir la vaccination au deuxième groupe? Marie Nicollier

Le centre de vaccination des eHnv, à Yverdon, a désormais des créneaux disponibles. KEYSTONE

Au plus fort de l’engorgement, on dénombrait 14’000 personnes sur liste d’attente. Pour la première fois, la situation se détend dans les centres vaudois de vaccination. Quatre centres sur six sont en «vert» sur le site Coronavax (pointage le 18 mars), c’est-à-dire que l’on peut prendre rendez-vous. «Que les gens du groupe 1* viennent se faire vacciner! Il y a des places», insiste le professeur Blaise Genton, responsable médical de la campagne vaudoise de vaccination. «Le fait que les centres ont été longtemps complets a découragé certaines personnes. Mais on a réussi à éponger la majorité des listes d’attente.»