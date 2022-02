Allègements des mesures Covid – Vaud est pour le maintien du masque dans les bus Le Canton demande la levée totale des mesures contre le Covid dès le 17 février, à part pour les piscines, les discothèques et les transports publics. Laurent Antonoff

Vaud demande que le port du masque reste obligatoire dans les transports publics, au moins jusqu’à la fin février. Il supprime toutefois cette obligation sur les lieux de travail. VANESSA CARDOSO/24 HEURES

Abo Allègements des mesures Covid Nos lecteurs veulent la fin du certificat mais pas du masque Vers un retour à la vie normale rapide, c’est ce que préconisent les autorités cantonales dans le cadre de la consultation fédérale sur les adaptations à apporter aux mesures de protection contre le coronavirus. Au terme de cette consultation, le Canton se prononce pour la variante la plus optimiste: la levée des mesures en une seule fois à partir du 17 février. Mais sous certaines conditions, notamment le maintien du port du masque obligatoire dans les transports publics.

Les deux variantes

Le Conseil fédéral mettait deux variantes en consultation auprès des cantons jusqu’à ce mercredi. La première est la plus radicale: supprimer toutes les mesures d’un coup dès le 17 février. Plus besoin de présenter un certificat Covid pour aller au restaurant ou au café, ou encore à une manifestation sportive ou culturelle. Fini aussi le port du masque dans les transports publics, les magasins et les espaces publics fermés.

La seconde variante proposée par le Conseil fédéral se veut plus prudente. Elle imagine la levée des mesures par étapes. Dès le 17 février, certes il ne sera plus nécessaire de présenter un certificat Covid pour aller au restaurant, dans les manifestations et les établissements de loisirs et de culture, mais il sera obligatoire de consommer assis dans les restaurants. La règle des 2G s’appliquerait en lieu et place des 2G+ actuels (discothèques, piscines couvertes, activités sportives intenses et fanfares). L’obligation de porter le masque serait quant à elle supprimée dans un deuxième temps.

La 3G dans les discothèques

Le Canton opte donc pour la première variante, mais elle assortit son choix de deux conditions. La première, c’est donc le maintien du port du masque obligatoire dans les transports publics et dans les établissements sanitaires. Il est toutefois supprimé sur les lieux de travail. Autre condition: la généralisation de la règle des 3G (vacciné, guéri ou testé) là où la 2G+ s’applique aujourd’hui, à savoir dans les discothèques, les piscines couvertes, pour activités sportives intenses et les fanfares. Le maintien de ces mesures devra faire l’objet d’une évaluation fin février. «Si la situation épidémiologique et hospitalière est favorable, elles devront être levées. À l’inverse, si la situation sanitaire ne le permet pas, le Conseil d’État invite le Conseil fédéral à appliquer la variante 2», estiment les autorités cantonales.

Un coup de sonde effectué auprès de dix cantons (neuf alémaniques et Fribourg) et publié ce mercredi dans nos colonnes montre que ces gouvernements se déclarent déjà favorables à la suppression des mesures rapidement. Aucun n’a choisi la variante 2. Il existe toutefois une discordance sur l’obligation de porter le masque. Certains le préconisent toujours pour les transports publics.

