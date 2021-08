Indicateur 2021 – Vaud et Genève au top de la compétitivité romande Selon une étude d’UBS, même si la Cité de Calvin stagne, l’essor du voisin vaudois maintient l’arc lémanique dans les régions les plus concurrentielles du pays. Olivier Wurlod

L’École polytechnique fédérale de Lausanne a permis au canton d’être l’un des plus innovants et donc compétitifs durant la dernière décennie. VQH

Il y a quelques semaines à peine, les experts de l’IMD saluaient l’agilité et la résilience dont les Suisses ont su faire preuve lors de la crise sanitaire en plaçant le pays en tête de son classement annuel sur la compétitivité mondiale. «Le pays s’est non seulement rapidement adapté aux formes de travail et d’apprentissage à distance, mais il a en plus su mettre en place des politiques publiques favorables», nous expliquait le directeur du Centre de l’IMD, Arturo Bris.

Cette excellence internationale dissimule néanmoins des disparités régionales notables, comme le montre le dernier rapport émis par UBS. En plaçant le curseur sur la Suisse romande, l’étude présente des différences marquées entre l’arc lémanique et les autres cantons latins. Et depuis sa première édition datant de 2012, elle montre également un basculement en faveur du canton de Vaud au détriment de la Cité de Calvin.