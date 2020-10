Lutte contre le coronavirus – Vaud et Genève renforcent le traçage des contacts Zurich ne parvient plus à alerter toutes les personnes potentiellement exposées au Covid-19. Les autorités vaudoises et genevoises réagissent. Patrick Monay

Opérateurs au travail La salle de traçage des contacts mise en place par les autorités vaudoises, à Lausanne, le 17 septembre dernier. Quelque 60 à 80 personnes sont désormais affectées à cette tâche. Jean-Guy Python

Face à l’explosion des cas de coronavirus en Suisse, le traçage des contacts n’est plus possible dans certaines régions. C’est la «SonntagsZeitung» qui a sonné l’alerte ce dimanche, après avoir mené l’enquête dans plusieurs cantons. L’équipe chargée de cette mission à Zurich est débordée, au point que le Canton laisse de plus en plus aux personnes concernées le soin d’avertir elles-mêmes leurs contacts d’une possible contamination, reconnaît une porte-parole. L’hebdomadaire a eu connaissance de plusieurs cas où le traçage a échoué et où des personnes potentiellement infectées n’ont pas été alertées.