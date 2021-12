Réunir la population sur deux roues – Vaud et la petite reine seront les mariés de l’an 2022 Le Canton, Lausanne et Aigle vont promouvoir le vélo, l’an prochain, en s’appuyant sur des événements sportifs à la renommée internationale. Christophe Boillat

L’Année du vélo mettra aussi en lumière les 20 ans à Aigle du Centre mondial du cyclisme, qui abrite l’Union cycliste internationale. Chantal Dervey

Le vélo sera à l’honneur en terre vaudoise en 2022. Jugez plutôt: 75e Tour de Romandie, 1er Tour de Romandie féminin (départ de Lausanne), une arrivée à Lausanne du Tour de France, puis un départ d’Aigle pour une première escapade montagneuse, et enfin les 20 ans du Centre mondial du cyclisme (CMC) à Aigle sont à l’affiche. «Tous ces événements nous ont incités à mettre en place une Année du vélo dans le canton», a déclaré Philippe Leuba lundi au CMC.

Ainsi, le Canton s’unit aux Villes de Lausanne et d’Aigle pour la promotion de ces manifestations d’envergure et aux fortes retombées. «Ces locomotives, ces points d’orgue à l’engouement populaire sans précédent, comme les Jeux olympiques de la jeunesse avant, nous guident vers une ambition plus large: celle de développer la pratique du vélo au quotidien pour toutes les couches de la population», a poursuivi le conseiller d’État.