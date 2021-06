Festival de photographies – Vaud et Vevey soutiennent le festival Images Le canton de Vaud et la ville de Vevey ont renouvelé leur soutien pour le festival Images Vevey, qui a lieu tous les deux ans en plein air.

Le festival Images Vevey est la plus importante biennale d’arts visuels de Suisse (photo d’archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le canton de Vaud et la ville de Vevey ont renouvelé leur soutien à la Fondation Vevey ville d’images. Celle-ci organise tous les deux ans le Festival Images, un festival de photographies grand format en plein air. Prochaine édition en septembre 2022.

Le canton, la ville et la fondation ont renouvelé la convention tripartite et quadriennale (2021-2024) qui les lie. Le soutien cantonal a augmenté de 25’000 francs, passant à 170’000 francs par an. La ville a confirmé sa subvention de 415’000 francs, ainsi que le paiement de divers loyers, ont annoncé lundi les partenaires.

Musée à ciel ouvert

Le festival Images transforme tous les deux ans Vevey en un véritable musée à ciel ouvert. Durant trois semaines, façades et parcs publics accueillent nombre de photographies d’artistes nationaux et internationaux. Certaines expositions investissent également des musées locaux ainsi que des espaces inédits.

Au fil des éditions, la manifestation a confirmé son statut de plus importante biennale d’arts visuels de Suisse, relève le communiqué. Les chiffres de fréquentation et le fort impact médiatique en ont fait un des principaux moteurs de développement culturel, économique et touristique de la ville et de la région.

