Interdiction des activités d’intérieur – L’État fait une fleur aux sportifs Alors qu’une fronde se dessinait pour réclamer la réouverture des salles de sport, le gouvernement annonce un assouplissement des mesures. Camille Krafft

À partir de jeudi, la pratique de sports individuels à l’intérieur est à nouveau autorisée, sous réserve d’un espace suffisant. KEYSTONE

Les usagers des salles de sport pourront remonter sur leurs machines dès le 19 novembre. Dans un communiqué envoyé ce mercredi soir, le Conseil d’État annonce un assouplissement des mesures contre le Covid. À partir de jeudi, la pratique de sports individuels à l’intérieur est à nouveau autorisée, sous réserve d’un espace suffisant.

Ce dernier ne permettra qu’à quelques usagers à la fois de fréquenter les fitness. Pour les sports qui occasionnent des déplacements et une dépense physique intense, l’espace individuel doit en effet être équivalent à 15 m2, «en permanence». Cette limite est abaissée à 4 m2 lorsque la pratique est statique et ne suscite pas d’efforts importants, comme pour les cours de yoga ou de pilates. Cet assouplissement permet notamment aux coaches sportifs et professeurs de sport de reprendre leurs activités.