Vaccination contre le Covid-19 – Vaud ferme plusieurs centres, Beaulieu reste ouvert Les autorités vaudoises réadaptent leur dispositif de vaccination, tout en restant vigilantes face au variant Delta.

Le centre de vaccination de Beaulieu à Lausanne poursuit son activité en août et septembre. KEYSTONE

Le canton de Vaud redimensionne ses centres de vaccination. À fin juillet, les centres du Réseau santé Balcon du Jura, de la clinique Bois-Cerf à Lausanne et de Montreux ferment leurs portes. Une offre importante est cependant maintenue pour ceux qui veulent se faire vacciner.

D’autres centres fermeront également durant le mois d’août: il s’agit du Pôle santé Pays d’En-Haut (12 août), du Pôle santé Vallée de Joux (25 août), de Genolier et du GHOL à Nyon (31 août). Le centre de vaccination de Beaulieu à Lausanne poursuit son activité en août et septembre, précise le canton vendredi dans un communiqué.

Pour faire face au variant delta plus contagieux et ainsi limiter les risques d’hospitalisation, le canton poursuit ses efforts pour offrir la vaccination au plus grand nombre. Les personnes qui le souhaitent peuvent encore profiter des nombreuses opportunités de se faire vacciner rapidement et facilement avant la rentrée scolaire.

Actuellement, quelque 852’000 doses ont été administrées à la population résidant sur territoire vaudois. Cela représente plus de 473’000 personnes ayant reçu une dose et plus de 380’000 en ayant reçu deux.

Au total plus de 70% de la population éligible (16 ans et plus) a été vaccinée ou est inscrite pour recevoir une dose, soit 58% de la population totale.

