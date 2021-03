Fiscalité cantonale – Vaud franchit le cap des 500’000 contribuables Le canton a repris sa croissance démographique en 2020, ce qui lui permet pour la première fois de son histoire d’atteindre cette barre symbolique. Comm/RMD

Le conseiller d’État Pascal Broulis, chef du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE). KEYSTONE

Avec une population de 815’300 personnes à la fin 2020, le canton de Vaud a repris sa croissance démographique, après trois ans de hausse modérée. 9200 Vaudois de plus en 2020, cela implique aussi plus d’individus assujettis à l’impôt. Le conseiller d’État Pascal Broulis, chef du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE), annonçait ce lundi matin que le canton avait dépassé, pour la première fois de son histoire, la barre symbolique des 500’000 contribuables.

Pour marquer ce moment, Pascal Broulis a décidé d’inviter certains de ces nouveaux contribuables. Il en a profité pour rappeler que «les recettes fiscales qui se montent à plus de 6 milliards de francs permettent de financer le ménage de l’État et d’assurer les prestations offertes à la population».

