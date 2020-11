Recherche de volontaires – Vaud lance un appel aux renforts en EMS Face aux quarantaines et à l’épuisement du personnel dans les soins communautaires, les autorités cherchent des professionnels de la santé encore disponibles. Chloé Banerjee-Din

Image d’illustration. Maskot/Getty Images

Le Canton de Vaud cherche des volontaires pour soulager ses institutions de soins, sous pression face au coronavirus. Pour renforcer les équipes actuelles, il lance un appel aux professionnels actifs dans la santé, aux retraités, aux indépendants et même aux personnes «à la recherche de nouveaux défis».

L’objectif consiste à renforcer temporairement les soins communautaires, principalement l’hébergement médico-social (EMS notamment) ainsi que l’aide et les soins à domicile, indique mardi le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) dans un communiqué. Ces secteurs sont actuellement confrontés à plusieurs absences liées au Covid-19.

«L’impact des quarantaines et de l’épuisement du personnel est plus fort qu’au printemps.» Stéfanie Monod, directrice générale de la santé publique, Département de la santé et de l’action sociale

«L’impact des quarantaines et de l’épuisement du personnel est plus fort qu’au printemps, commente Stéfanie Monod, directrice générale de la santé publique au DSAS. À côté des grandes institutions, comme les hôpitaux, les petites structures ont moins de capacité d’adaptation face à l’absence de quelques personnes. Les EMS sont particulièrement touchés.»

Les appels à la mobilisation se sont déjà multipliés, et les forces disponibles se font rares. Il ne s’agit toutefois pas de recruter des personnes sans qualifications ou bénévoles. «L’appel s’adresse aux professionnels, souligne Stefanie Monod, par exemple ceux qui auraient arrêté de travailler depuis quelques années et qui n’ont pas osé se proposer jusqu’ici. Nous nous adapterons à ce qu’ils peuvent faire.»

Inscription auprès de la Croix-Rouge

Les volontaires pour une mission ponctuelle ou d’une durée déterminée sont appelés à s’inscrire auprès de la Croix-Rouge vaudoise via un formulaire en ligne. Il est également possible de passer par une agence de placement en personnel active dans la santé et le social.

«Les prestations seront rétribuées selon les tarifs et conditions en vigueur dans les institutions et établissements qui engagent», indique le DSAS dans son communiqué. Avec cette mesure, le département dirigé par Rebecca Ruiz entend «renforcer la capacité en ressources humaines du domaine des soins communautaires afin de faire face au pic épidémique actuel et assurer les soins aux personnes.»