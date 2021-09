Vaccination contre le Covid – Vaud met le paquet pour convaincre les jeunes de passer sous l’aiguille La campagne de vaccination du Canton se joue auprès des jeunes en formation, en plein jour mais aussi à la tombée de la nuit. Simone Honegger

Le Canton de Vaud met les grands moyens pour faciliter l’accès à la vaccination dans tous les lieux de formation. KEYSTONE (photo d’illustration)

Les statistiques le disent, les 18-29 ans représentent la tranche d’âge d’adultes la moins vaccinée de toute la population. Une réalité qui s’explique aisément, rappellent les Départements de la formation (DFJC) et de la santé (DSAS): «L’accès au vaccin pour les 16 ans et plus ne s’est ouvert que le 17 mai, et seulement le 22 juin pour les 12-15 ans.» Pourtant, il faut accélérer la cadence. Le Canton rappelle aussi que «neuf personnes hospitalisées pour des complications liées au Covid-19 sur dix ne sont pas vaccinées et qu’il s’agit d’éviter une surcharge des hôpitaux».