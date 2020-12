Nouveau centre à Montreux – Vaud mise sur la proximité pour intégrer ses réfugiés L’Est vaudois héberge désormais un centre d’appui. Yakup et Mohammad Alaa savent combien cette aide peut sauver des vies. Karim Di Matteo

La conseillère d’État vaudoise Rebecca Ruiz, à gauche, écoute les témoignages de Mohammad Alaa (au centre) et de Yakup lors de la présentation du nouveau centre social d’intégration des refugiés de Montreux. keystone-sda.ch

Mohammad Alaa et Yakup ont comme point commun d’avoir fui la guerre et la répression, et d’avoir abandonné une qualité de vie enviable pour se retrouver à partir de zéro en Suisse. Ils en ont un autre depuis qu’ils ont atterri en Suisse: avoir pu reprendre pied et aspirer à un futur plus serein grâce au Centre social d’intégration des réfugiés (CSIR), qui leur a délivré une aide précieuse et un revenu d’insertion. Tous deux le répètent à l’envi: ils n’ont pas de mot suffisamment fort pour exprimer leur gratitude. «Si je me suis engagé chez les pompiers, c’est aussi pour dire merci, pour m’impliquer pour ce pays, explique Yakup. En Turquie, je n’étais qu’un Kurde, ici, je suis un être humain.»