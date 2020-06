Diagnostic du Covid-19 – Vaud: où et quand se faire tester pour le coronavirus? Les critères ont évolué depuis le début de la pandémie. Le point sur les symptômes qui doivent alerter et les lieux de dépistage rapide. Marie Nicollier

Des centres de prélèvement rapide (sans consultation médicale) sont toujours actifs aux quatre coins du canton. KEYSTONE

Le test nasopharyngé (frottis par le nez) est recommandé pour les symptômes suivants: affection des voies respiratoires (toux, maux de gorge, souffle court) et/ou fièvre, sensation de fièvre ou douleurs musculaires. En cas de perte soudaine de l’odorat et du goût, un dépistage est aussi recommandé. Autre indication: un contact étroit avec un cas confirmé (plus de 15 mm à moins de 2 m) ou un contact indirect, par exemple lors d’une flambée de cas dans un EMS.

Option rapide

Il est recommandé d’effectuer tout d’abord un www.coronacheck.ch, puis, selon le résultat, d’aller se présenter chez un médecin ou dans un centre de prélèvement (si aucune consultation n’est nécessaire et si la personne n’est pas vulnérable). Pour les enfants de moins de 5 ans, une consultation médicale est nécessaire.

Voici la liste des centres de dépistage rapide du Covid-19. Pour la région Centre: Unisanté à Lausanne (2 sites), Centre médical de Vidy, La Source, Centre médical d’Épalinges, Clinique Cecil, Institut de chimie clinique (drive-in et piétons). Pour l’Ouest: Hôpital de Nyon, Centre de dépistage des Pâquis (Hôpital de Morges). Pour le secteur Nord-Broye: eHnv à Yverdon (drive-in et piétons), HIB à Payerne (drive-in et piétons), Pôle Santé vallée de Joux. Pour l’Est: HRC à Rennaz. Un rendez-vous est parfois nécessaire, renseignez-vous.

«Les sérologies se font sur indication d’un médecin» Karim Boubaker, médecin cantonal

Quant aux tests sérologiques, «ils se font sur indication d’un médecin et chez le médecin traitant», précise le médecin cantonal, Karim Boubaker, qui rappelle qu’il n’y a pas encore d’indication à leur utilisation à large échelle.