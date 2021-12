Vaccin anti-Covid – Vaud ouvre la 3e dose aux moins de 65 ans dès le 6 décembre «Un effort de guerre massif pour contribuer à l’atténuation de la surcharge hospitalière», commente la ministre de la Santé Rebecca Ruiz. Marie Nicollier

Image d’illustration. KEYSTONE

Les 50 ans et plus et le personnel de santé qui travaillent en contact direct avec les patients pourront s’inscrire dès le 6 décembre pour la 3e dose du vaccin Covid (avec possibilité d’avoir un rendez-vous le jour même). Le 13 décembre, les inscriptions seront ouvertes pour toutes les personnes âgées de 16 ans révolus et plus.

«Le système hospitalier est déjà en surcharge dans certaines régions du canton.» Rebecca Ruiz, ministre vaudoise de la Santé

«On parle de centaine de milliers de personnes à vacciner. C’est un effort de guerre massif pour contribuer à l’atténuation de la surcharge hospitalière, commente la ministre vaudoise de la santé, Rebecca Ruiz. La menace est réelle sur le système hospitalier, déjà en surcharge dans certaines régions du canton».