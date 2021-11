Vaccination de rappel – Vaud ouvre les inscriptions pour la 3e dose dès 65 ans Les personnes vaccinées nées en 1956 et avant peuvent prendre rendez-vous dès le 5 novembre à 11 h. Marie Nicollier

Image d’illustration. KEYSTONE/Michael Buholzer

Le Canton de Vaud ouvre les inscriptions pour la 3e dose de vaccin anti-Covid ce vendredi 5 novembre à 11 h.

Les personnes vaccinées nées en 1956 et avant sont invitées à prendre rendez-vous sur le site www.coronavax.ch ou via la hotline (058 715 11 00). Les premiers rendez-vous seront fixés au lundi 8 novembre.

«Des études montrent que chez les personnes âgées, la protection contre le Covid-19 tend à diminuer au fil des mois. Afin de garantir une protection optimale contre les formes graves de la maladie et contre les hospitalisations, les autorités nationales et cantonales leur recommandent l’injection d’une dose de rappel au plus tôt six mois après leur deuxième dose; elle sera faite avec le même vaccin que lors des deux premières», indique l’État.

Il précise que les personnes vulnérables nées après 1956 qui souhaitent recevoir une 3e dose doivent pour cela présenter un certificat médical stipulant la nécessité de cet acte.

Les personnes qui vivent en collectivité, par exemple dans des EMS, seront vaccinées via les équipes mobiles du Canton, dès le 15 novembre.

