Campagne de vaccination – Vaud piquera trois fois plus d’ici à fin mai Dans les jours à venir, de grands centres seront ouverts, les pharmacies intégreront le dispositif et les plus de 50 ans pourront s’inscrire. Romaric Haddou

Les hôpitaux – ici les Établissements hospitaliers du Nord vaudois, à Yverdon – vont être épaulés par de nouvelles structures. KEYSTONE

Vaud vient de franchir la barre des 100’000 personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. Un objectif qui avait initialement été fixé pour fin février. La suite est connue: les fabricants n’ont pas réussi à produire, alors la Confédération n’a pas été livrée et les Cantons n’ont pas pu injecter. «Nous avons mis douze semaines pour les 100’000 premières personnes vaccinées mais nous en mettrons quatre pour les 100’000 suivantes», affirme aujourd’hui Oliver Peters, président du comité de pilotage vaudois. Le Canton annonce une montée en puissance «importante et imminente». Il entend passer d’une moyenne actuelle de 4000 injections par jour ouvrable, selon la planification, à 8000 début mai et à plus de 10’000 fin mai.