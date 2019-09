Vaud présente un budget 2020 équilibré

Le budget 2020 du canton de Vaud est pour la 14e année consécutive à l'équilibre. Il prévoit un excédent de revenus de 76'100 francs et un geste en faveur du climat.

Le total des charges prévues s'élève à 10'124 millions de francs. Tenant compte de certains ajustements, cela représente une croissance des dépenses courantes de 2,43%. Une hausse conforme planification financière, s'est réjoui jeudi le conseiller d'Etat en charge des finances Pascal Broulis. L'augmentation est cependant supérieure aux prévisions de croissance pour 2020.

A l'heure de commenter ce projet de budget, le ministre PLR a tenu à mettre en avant «les efforts conséquents consentis en faveur du climat» et ce, dans divers secteurs: efficience énergétique, prise en compte des thématiques en lien avec l'environnement dans les programmes d'enseignement ou développement des transports publics.

Les dépenses estimées dans le Département du territoire et de l'environnement (DTE) de Jacqueline de Quattro sont ainsi en hausse de 9 millions, soit 3,8% de plus qu'en 2019. Des montants qui doivent notamment permettre des mesures en faveur du climat, de la biodiversité ou du développement durable qui sont déjà arrêtés ou projetés.

Loin derrière

Reste que ce n'est pas dans ce domaine que se concentre le gros des augmentations, mais dans des secteurs directement touchés par la croissance démographique et le vieillissement. Les ressources allouées à l'action sociale sont en hausse de 77 millions (3%). Idem dans la formation, jeunesse et culture ( 72 millions) et la santé ( 113 millions).

Dans ce dernier secteur, les chiffres sont toutefois à temporiser puisque l'enveloppe comprend la reprise par le canton aux communes du financement de l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile d'un montant de 77 millions.

Du côté des revenus, les prévisions tablent sur 10'124 millions, soit un écart positif de 3,6% par rapport au budget 2019. (ats/nxp)