Le canton de Vaud cherche 600 nouveaux volontaires pour des tâches de curatelle (photo d’illustration). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le canton de Vaud lance une campagne de recrutement pour trouver de nouvelles curatrices et curateurs. Quelque 600 volontaires supplémentaires sont nécessaires pour 2021.

L’objectif de cette nouvelle campagne, qui porte le slogan «J’ai choisi», consiste à «réunir une diversité de profils qui permettent de répondre aux besoins des personnes au bénéfice d’une mesure de protection», écrit lundi l’Etat de Vaud dans un communiqué. Lors des deux premières opérations de recrutement, en 2017 et 2019, environ 3000 personnes s’étaient annoncées.

La nouvelle campagne se déploiera via des dépliants, des affichettes dans les transports publics, des annonces médias, ainsi que sur internet et les réseaux sociaux. Cette action vise «à susciter la solidarité» pour que des volontaires «mettent leurs compétences et un peu de leur temps libre au service de personnes vulnérables», poursuit le communiqué.

Curatelles plus imposées depuis 2 ans

Les volontaires doivent s’inscrire via un formulaire sur le site du canton ou par téléphone. Les 14 agences d’assurances sociales réparties dans le canton recevront ensuite les candidats pour un entretien. Une formation sera dispensée aux personnes retenues. Elles seront aussi soutenues tout au long de leur mandat de curatelle.

Pour mémoire, les curatelles ne sont plus imposées dans le canton de Vaud depuis 2018. La réforme du système a aussi permis une revalorisation de la fonction: l’indemnité minimale a augmenté de 1200 à 1800 francs par an et par mandat.

Une enquête a été effectuée début 2019 auprès des curatrices et curateurs actuels. Elle a montré que 81% des participants à l’enquête sont prêts à accepter un mandat supplémentaire et 90% à poursuivre leur mandat au-delà du délai légal de quatre ans.

www.vd.ch/curatelles

