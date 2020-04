A 100 ans, il était l’un des contaminés le plus âgé

Il allait fêter son 101e anniversaire au mois d’août. Le Lausannois Roger Rufli n’aura pas réussi à tenir jusque-là. Il est sans doute une des victimes du coronavirus les plus âgées du pays, si on se réfère aux chiffres de l’Office fédéral de la santé publique qui montrent que l’âge des personnes infectées en Suisse court de 0 à 101 ans. Roger Rufli s’est éteint mardi.

Figure d’Ouchy, Roger était le doyen de la Nana, la société de navigation qu’il avait intégrée en 1935 déjà. Ancien quincaillier, veuf et ayant perdu ses deux fils, il habitait seul chez lui et n’en sortait quasi plus depuis des mois. Il y a quelques jours, il avait été emmené au CHUV en ambulance où il avait été détecté positif au coronavirus. Il en était sorti après un séjour passé sous oxygène. Ses proches avaient cru à une guérison totale, allant même jusqu’à propager la bonne nouvelle par courrier. Roger Rufli a malheureusement rechuté en ce début de semaine, souffrant d’un peu de fièvre et ayant de la peine à respirer. Une victime de plus du coronavirus.

«Roger ne s’est pas laissé envahir par la nouvelle tentative d’attaque sournoise du virus. Il a décidé de lui tourner le dos définitivement, demeurant à jamais le seul vainqueur de cet adversaire mesquin», réagit avec émotion Georges Christinat, le président de la Nana. Il ajoute: «Grâce à Roger et aux personnes de sa trempe, le coronavirus trouve à qui parler et n’ignore pas que ses jours sont heureusement comptés.»

Ironie d’une vie, Roger est né durant l’été 1919, année de la terrible grippe espagnole qui a fait entre 50 et 100 millions de morts dans le monde. Une pandémie qui toucha la Suisse en deux vagues, infectant quelque deux millions d’habitants et entraînant le décès de 24500 personnes. La grippe espagnole avait d’ailleurs été évoquée par le municipal lausannois Pierre-Antoine Hildbrand, présent au 100e anniversaire de Roger Rufli à Ouchy en 2019. Dans son discours, survolant le siècle dont Roger avait été le témoin, il déclarait ainsi: «Il n’y a pas en Suisse une famille qui n’ait été touchée. Il faut imaginer les cinémas et les écoles qui sont provisoirement fermés, les médecins qui manquent et des personnes qui ne sont pas soignées.»

Des mots qui ont une résonance particulière aujourd’hui, d’une grippe à l’autre, à 100 ans et huit mois d’intervalle.