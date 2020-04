Au 17e étage du CHUV, au coeur de «l'unité COVID»

Toujours le même rituel, à longueur de journée. Avant de franchir la porte d’une chambre, se désinfecter les mains, enfiler des gants et une surblouse, éventuellement ajuster son masque. Nous sommes au dix-septième étage du bâtiment principal du CHUV, dans le Service de médecine interne. Ce niveau est désormais entièrement dédié à la prise en charge des patients atteints du Covid-19 dont l’état ne nécessite pas une admission aux Soins intensifs, soit environ 80% des cas.

C’est «l’unité Covid», où les passages dans les chambres sont soumis à des normes sanitaires strictes. Le personnel s’équipe en entrant et jette le matériel avant de ressortir. Mardi, 90 personnes y étaient hospitalisées. Sur l’ensemble du dix-septième étage mais aussi dans une partie du seizième et du quatorzième. «Nous avons augmenté notre capacité de 160 à 240 lits ces dernières semaines, 140 sont dédiés aux patients Covid et les 100 autres sont réservés aux patients classiques, précise Julien Vaucher, médecin cadre au service de médecine interne. Il est difficile de prévoir l’évolution du nombre de malades, mais nous avons travaillé pour ne pas être débordés s'il devait y avoir une vague.»

«J’ai 93 ans, alors la peur…»

La durée de l’hospitalisation au sein de cette unité est en moyenne de 5,5 jours. Jeanne*, elle, est là depuis deux semaines. Âgée de 93 ans, elle nous accueille avec le sourire, assise au bord de son lit. Le virus lui est tombé dessus le 15 mars au soir, s’annonçant par une montée de fièvre. Le lendemain matin, elle était incapable de se mouvoir. Soutenue par l’une de ses filles, elle tente d’aller jusqu’à un lavabo mais s’effondre. Dans la foulée, un médecin lui annonce qu’elle a plus de 39°C de fièvre et qu’elle va être conduite au CHUV en ambulance.

«On m’a testée, j’étais positive mais les soignants m’ont annoncé qu’il n’y avait pas de risque que ça tourne en pneumonie, alors bon. Je n’ai pas été surprise d’être contaminée, avec tout ce qu’on entendait aux informations», raconte Jeanne. A-t-elle peur? «Vous savez, j’ai 93 ans, alors la peur… Mais c’est vrai que je m’en serais bien passée car j’ai ressenti une énorme faiblesse.»

Au dix-septième étage, Jeanne partage sa chambre avec trois dames. L’une nous observe en silence, une autre est à la salle d’eau quand la dernière téléphone à ses proches. «Moi aussi, ils m’ont installé le téléphone, je peux appeler mes deux filles. La première est chez elle mais l’autre est dans le couloir d’en face», sourit Jeanne. Contaminée aussi, à trop avoir serré sa mère dans ses bras, dit-elle. «Nous avons aussi des couples, parfois. Les patients d’une même famille peuvent faire une demande pour occuper la même chambre, sinon ils ne peuvent pas se voir», indique Sylvie Robert, infirmière–cheffe de service. Impossible en effet de laisser les malades circuler dans l’unité.

Les couloirs apparaissent calmes, d’ailleurs, juste animés du ballet des soignants qui vont et viennent au chevet des patients. Le traitement est individualisé, en fonction des symptômes et du profil du malade. Parmi les médicaments, comme à La Source (lire ci-contre), le Kaletra, le Remdesivir ou encore le Plaquenil. «Nous n’avons toujours pas la preuve qu’ils offrent un vrai avantage mais nous évaluons le risque-bénéfice pour chaque patient et nous les utilisons dans certains cas», souligne le Dr Oriol Manuel, médecin adjoint au Service des maladies infectieuses. Lui aussi prône la prudence et aimerait, pour l’heure, pouvoir intégrer tous les patients qui entrent dans l’unité aux études cliniques en cours.

Retour auprès du personnel soignant, à l’entrée du service. «Qui a le moins de patients en ce moment?» demande Alexandra Masson à ses troupes. La cheffe d’unité de soins voit spontanément plusieurs mains se lever. La dotation en personnel est jugée «bonne». Alors que les soignants peuvent avoir six patients chacun en temps normal, en ce moment, c’est plutôt deux ou trois, nous dit-on. Les effectifs du service ont été augmentés de quinze médecins tandis que le nombre d’infirmières est «ajusté en continu, en fonction des besoins», rapporte Sylvie Robert. Pour l’instant, le service n’est pas surchargé, même s'il y a de gros pics d’activité la nuit, car il y a beaucoup de transferts. Nombre de patients étant testés en fin d’après-midi ou en début de soirée, il faut ensuite attendre le résultat et les installer dans l’unité Covid ou dans les lits classiques.

Solidarité renforcée

En termes de prise en charge, les choses n’ont pas beaucoup changé. «Nous devons être plus rapides par moments mais globalement ce sont des symptômes que nous connaissons», souligne Sylvie Moser, infirmière clinicienne dans le service de médecine interne. Ce qui a vraiment changé se trouverait ailleurs. «La solidarité est encore plus importante que d’habitude. Les équipes ont envie de comprendre, elles posent des questions, certains se mettent même en disponibilité pendant leurs congés. Sur ce plan, il va sortir des choses positives de cette période.»

Et ce virus, autour des soignants du matin au soir, faut–il en avoir peur? «Pour nos proches mais pas pour nous. On travaille ici depuis des années, il nous est arrivé de prendre en charge des patients pour lesquels une pathologie potentiellement transmissible n’avait pas encore été dépistée et d’entrer dans les chambres. Aujourd’hui, on sait à quoi s’attendre car les mesures prises vont être efficaces», répond Sylvie Moser.

Sa collègue Alexandra Masson ajoute: «Franchement, on est mieux là qu’à l’extérieur. Entendre constamment le décompte des malades et des morts c’est anxiogène. Ça a beaucoup plus de sens d’être là, au service de la communauté.»

Leur patiente, Jeanne*, le soulignait d’ailleurs en nous regardant quitter sa chambre: «Si je vais mieux, actuellement, c’est grâce au personnel du CHUV. Les médecins et le personnel sont toujours calmes et gentils malgré tout ce qui leur est tombé dessus. C’est admirable.»

*prénom d’emprunt