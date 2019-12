Ils ont 18 à 25 ans et apprennent à lire et à écrire

Lacunes de base à la sortie de l’école

Sortir de l’école et avoir des difficultés de lecture ou d’écriture. C’est hélas une réalité cernée par des enquêtes sérieuses: «14% des élèves sortent de l’école avec des connaissances insuffisantes en lecture et en écriture qui entraveront la suite de leur parcours de formation», rappelle Lire et écrire, en se fondant sur les enquêtes PISA 2012 et 2015. Comment est-ce possible?



«À l’école, nous avons tous connu un ou une camarade qui ne s’en sort pas très bien en dictée ou en écriture. Mais cet élève compense avec d’autres branches. Certains finissent ainsi leur scolarité, puis obtiennent même un certificat fédéral de capacité», détaille Sarah Soleymani, responsable régionale de Lire et écrire pour le Nord vaudois.



D’autres rencontrent des problèmes des santé ou des tensions familiales qui provoquent un décrochement et un retard difficile à rattraper. Les obstacles surgissent ensuite, pendant le parcours professionnel, lorsque des tâches demandant des compétences en écriture ou en lecture sont requises. Les jeunes migrants, qui ont parfois quitté leur pays au cours de leur scolarité, peuvent aussi connaître d’importantes difficultés.



«Les exigences en écriture augmentent à mesure que le recours aux écrans se répand», relève Sarah Soleymani. Le cours «Lire, écrire, se construire» se répartit, en deux ans, sur huit modules de 45 heures en cinq semaines chacun. L’effectif des groupes se situe entre six et huit participants si bien que 50 à 60 jeunes adultes bénéficieront du projet.