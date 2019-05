2018, année record pour la promotion économique

Si l’affaire S3 est une pierre dans le jardin du ministre vaudois de l’Économie Philippe Leuba, elle ne saurait lui ôter le sourire. Présenté jeudi, le bilan 2018 de la promotion économique du Canton est étincelant. Il permet sans doute à ses acteurs de relativiser le demi-million de francs prêté trop hâtivement à une start-up complètement boiteuse.

2018 fut une année record: jamais l’État de Vaud n’avait autant soutenu de projets entrepreneuriaux. En accordant la bagatelle de 618 aides directes à 249 PME ou jeunes pousses vaudoises, le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI) a fait mieux qu’en 2015 et 2016, des exercices fastes. «Il y a plus de start-up, plus de besoins, plus de demandes, plus de soutiens», s’enthousiasme Raphaël Conz, chef de l’Unité Entreprises du SPEI.

«Pour chaque franc déboursé par l’État, trois le sont par les entreprises concernées»

L’État a ainsi injecté 6,5 millions de francs dans ces sociétés, lesquelles ont ensuite engagé des investissements pour plus de 20 millions. «Pour chaque franc déboursé par l’État, trois le sont par les entreprises concernées.»

Quelque 7 millions de francs d’aides indirectes ont aussi été délivrés, soit par les organismes régionaux de promotion, soit par les prestataires de service tels que les associations Genilem ou Innovaud. Innovaud qui compte depuis peu un nouveau membre: l’Aéropôle de Payerne. Pour marquer le coup, c’est d’ailleurs dans le rutilant terminal dédié à l’aviation d’affaires qu’a été organisée la conférence de presse du SPEI. Inauguré en mars, ce complexe long de 200 mètres compte moult hangars et surfaces de bureaux à la moquette toute propre n’attendant plus que la venue de sociétés liées à l’aéronautique. Celles-ci pourront profiter du tarmac payernois. Voisin comme il se doit de vastes parcelles constructibles.

Lausanne, pôle d'attraction

Peut-être accueilleront-elles un jour le vaisseau amiral d’une multinationale. Sur le plan de la promotion «exogène» – c’est-à-dire l’accueil en terres vaudoises de sociétés étrangères –, le millésime 2018 est en tout cas une «très bonne cuvée», qui tranche avec la précédente. Malgré le contexte international riche en incertitudes – Brexit, protectionnisme trumpien, etc. –, 33 entreprises ont choisi le canton pour s’y implanter, contre 24 en 2017. Plus de la moitié ont posé leurs cartons à Lausanne. La plupart sont par ailleurs actives dans les technologies de l’information et de la communication.

«Nous avons concentré nos efforts de prospection sur les quatre marchés où nous sommes déjà les plus attractifs: la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis», explique Jean-Frédéric Berthoud, directeur du Développement économique du Canton de Vaud. Et ça a payé: 46% des arrivées viennent notamment de l’Hexagone. Grande première: une entreprise indienne a déménagé ici son siège et ses activités R&D. Au parc scientifique d’Yverdon, pour être précis. Appartenant à un groupe familial spécialisé dans le conditionnement des médicaments, ACG Inspection s’occupe, lui, de leur traçabilité.

Indicateurs tous verts

Une foultitude d’indicateurs énumérés a encore de quoi faire rosir de plaisir Philippe Leuba: taux de chômage historiquement bas dans le canton – 3,6% en avril –, un PIB vaudois et des exportations qui ont crû davantage depuis 2007 que dans l’ensemble du pays. Et des levées de capitaux pour les start-up locales qui tutoient les 2 milliards depuis 2013: l’arc lémanique fait mieux que Zurich et se classe même au 20e rang mondial s’agissant de l’investissement en capital-risque par habitant.

«L’innovation, ce sont les emplois de demain, martèle le conseiller d’État PLR. L’enjeu est là, derrière tous ces chiffres qui peuvent paraître abstraits: un salaire, c’est un homme ou une femme qui construit sa vie dessus. Notre prospérité est fragile et nécessite un engagement de tous les instants.» Et le ministre d’avertir: les signaux macroéconomiques sont positifs, mais aucun ne met à l’abri d’une subite vague de licenciements au sein d’une entreprise. (24 heures)