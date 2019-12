«24 heures» remet «La clé des champs» à ses lecteurs

L’audace, l’inventivité, la ténacité et le brin de folie. Toutes ces qualités, liées à un amour profond de la terre, se cultivent à foison chez nos paysans. Au fil de l’été dernier, les journalistes et photographes de «24heures» ont sillonné la campagne vaudoise à la rencontre de femmes et d’hommes qui font fructifier ce coin de pays.

Retrouvez notre série: Un été à la campagne à la rencontre de nos paysans

Avec ses 110'000 hectares de surface agricole, alpages non compris, Vaud arrive au deuxième rang des cantons suisses les plus ruraux après Berne. Des rives du Léman au sommet des Diablerets, des rues de Lausanne aux alpages du Pays-d’Enhaut, en passant par les vallonnements jurassiens et les étendues du Gros-de-Vaud, le grenier du pays offre une magnifique collection de paysages, un condensé géographique d’une variété saisissante.

Au palmarès des produits de la terre les plus cultivés dans le canton, on trouve les céréales, le maïs, la betterave et le colza. Mais ces grandes cultures n’ont pas monopolisé notre attention. Sans souci de représentativité ni prétention aucune à l’exhaustivité, nous sommes partis au gré de nos envies et de nos coups de cœur en quête de personnalités hors du commun qui incarnent le présent et l’avenir de la paysannerie. En suivant aussi les conseils avisés de spécialistes de l’agriculture, nous avons sélectionné 34 fermes remarquables sur les quelque 3500 exploitations que compte le canton. Il en résulte une série de portraits et de reportages qui illustrent l’extraordinaire diversité du monde agricole vaudois.

De la truffe à la vache connectée

Notre périple agricole a débuté au Mont-sur-Lausanne, où Christophe Corbaz se réjouit de sentir l’odeur de sa première truffe, cinq ans après avoir planté ses premiers arbres aux racines mycorrhisées. Il s’est achevé sur les hauts de Crassier, chez les Melly, où les vaches connectées vont se faire traire toutes seules.

On a rencontré toutes sortes d’animaux – des cerfs à Ropraz, des bufflonnes à Gollion, des poules rares à Château-d’Œx et des cochons heureux à Vullierens. On a vu pousser les fruits et légumes les plus inattendus, comme des citrons caviar et des grenades à Borex, ou du quinoa dans la Broye. On a aussi volontiers piétiné quelques idées reçues, en admettant par exemple que même la mauvaise herbe peut se révéler une culture rentable.

Autant de rencontres et de récits qui resserrent les liens entre ville et campagne et donnent foi en l’avenir. Enrichi d’un index des produits et des exploitations, le livre fait aussi office de guide, invitant le lecteur à prendre à son tour la clé des champs, dès le retour du printemps.