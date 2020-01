«24 heures» repense ses supports numériques

Chère lectrice, cher lecteur,

Au cours des derniers mois, nous avons développé une nouvelle présentation visuelle de notre site internet et souhaitons la tester auprès de tous ceux qui sont intéressés avant son lancement.

Cette refonte du design s’est concentrée sur les habitudes des utilisateurs, dont près de 80% nous lisent sur un support mobile.

Le graphisme de notre nouveau site internet implique des changements importants, tant pour les utilisateurs que pour les journalistes. Nous adoptons également un système rédactionnel plus souple et plus performant afin d’améliorer encore notre offre. Le lancement de la nouvelle mouture est prévu dans quelques mois. Par la suite, nous continuerons à l’enrichir de fonctionnalités supplémentaires.

La version bêta de notre site sera moins fréquemment actualisée que notre site actuel. Tous les articles ne seront pas disponibles et nous ne pouvons exclure d’éventuels problèmes. Mais le but de cette phase de tests est de récolter vos remarques sur le graphisme, les fonctionnalités ou l’ergonomie, afin d’améliorer l’expérience lecteur.

Vous voulez tester notre nouvelle plateforme? Accédez à la version test

Le test n'est accessible qu’aux utilisateurs enregistrés. Si vous êtes déjà abonné à 24heures.ch, vous bénéficiez d’un accès direct. Les non-abonnés doivent en revanche s'enregistrer.

Aidez-nous à développer 24heures.ch en nous indiquant ce que vous appréciez ou pas sur nos nouvelles plateformes. Merci d’avance.