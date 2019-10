«24 heures» suivi par encore plus de lecteurs

Chers lecteurs, vous êtes désormais 218'000 à nous lire chaque jour sur l’une de nos différentes plateformes. Si l’évolution positive et continue de notre audience se poursuit sur les smartphones, tablettes et autres PC, elle est particulièrement réjouissante en ce qui concerne nos éditions imprimées. Ce sont ces chiffres qui sont révélés ce mardi dans l’étude MACH Basic 2019-2, analyse des audiences éditée par la REMP (Recherches et études des médias publicitaires).

Sur le print uniquement donc, notre audience atteint quelque 168'000 lecteurs. C’est 5% de mieux que lors de la dernière vague, il y a six mois. Cette bonne nouvelle s’ajoute à la consolidation de la hausse des ventes au numéro dans les kiosques et les caissettes (+10%) et autres points de diffusion; pour un journal qui, traditionnellement, compte plutôt sur ses nombreux et fidèles abonnés.

À titre de comparaison, sur le dernier semestre également, on notera en termes d’audience et pour ce qui est des quotidiens romands des baisses pour «Le Nouvelliste» (103'000 lecteurs, –4,6%), «ArcInfo» (64'000, –9,9%) et la «Tribune de Genève» (99'000, –7,5%). «Le Temps» (113'000) et «La Liberté» (95'000) restent stables. Et notre confrère vaudois «La Côte» (21'000, +15,8%) grimpe aussi, confirmant ainsi que les Vaudois sont toujours friands d’information locale. Nous vous en remercions chaleureusement et nous réjouissons de continuer cette longue aventure avec vous.