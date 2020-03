Les 27 000 employés du Canton au travail pendant l'épidémie

Dans un message diffusé jeudi, l'État de Vaud précise à ses 27'000 employés ce que le coronavirus implique pour leurs conditions de travail.

Le télétravail «ponctuel» peut être imposé aux collaborateurs qui restent à domicile «par précaution» et si un proche est atteint du Covid-19, ou qui doivent garder des enfants en raison de la fermeture ordonnée d'une structure de garde.

En revanche, le télétravail n'est pas exigible par l'employé, pas plus que des congés. «Non, la crainte de la contagion n’est pas un motif vous autorisant de votre propre chef et sans autorisation expresse de votre autorité d’engagement à ne pas vous présenter à votre place de travail, écrit le Service du personnel. La décision unilatérale de la collaboratrice ou du collaborateur de prendre des jours de congé ou de vacances, sans accord préalable de l’autorité d’engagement, n’est pas acceptable.»

En revanche, l'État employeur recommande aux services une certaine souplesse dans l'aménagement des horaires. «La flexibilité des horaires de travail vous permettra d’éviter les transports publics aux heures de pointe», affirme le Service du personnel.

L'État de Vaud fait office d'assurance annulation de voyage si le collaborateur n'est pas déjà assuré. C'est à chaque service de l'État de décider. C'est seulement «à titre exceptionnel et si les besoins du service l’exigent» qu'un service cantonal peut demander un report de vacances à ses employés. Le CHUV a annoncé mercredi une annulation des vacances jusqu'au 30 avril.

Lire aussi: La seule chose qui protège contre les virus – et que tout le monde fait faux

D'autres conditions liées aux absences sont aussi assouplies. Un employé peut être absent jusqu'à 10 jours ouvrables sans certificat médical, plutôt que 3 jours. Par ailleurs les congés pour enfant malade passent de 5 à 12 jours maximum par année. Les compteurs sont remis à zéro en raison de l'épidémie. Le service peut accorder 12 jours supplémentaires maximum pour chaque enfant ultérieurement malade.

De même, si un parent est malade et qu'il «nécessite une prise en charge particulière», le service peut accorder 12 jours ouvrables au maximum pour chaque proche.

Les grands cantons comme Zurich et Vaud vont avoir bien plus de mal à accepter une restriction à 300 personnes. On se souvient de l’énervement de Philippe Leuba, conseiller d’État vaudois responsable de l’Économie, qui se fâchait tout rouge à la RTS. «On est en train de déclencher une crise économique de manière irréfléchie! [...] Nous ne sommes pas face à une nouvelle peste noire comme celle qui a sévi en 1347 en Europe.» Il conseillait, pour la population qui n’était pas à risque, de prendre du Dafalgan et de soigner cela comme une grippe en cinq jours. Cela dit, le gouvernement vaudois n’est pas sur cette longueur d’onde et prend la crise au sérieux, surtout après le développement rapide de l’épidémie sur son sol.

Une limite de 300 personnes, c’est un abaissement considérable par rapport à la précédente mesure prise le 28 février qui interdisait les manifestations de plus de 1000 personnes. Le Canton de Genève avait-il flairé le coup? Toujours est-il qu’il a interdit mercredi les manifestations de plus de 100 personnes, mais il a mis une importante exception. Si les participants sont assis et respectent une distance sociale suffisante entre eux, alors une manifestation entre 100 et 999 personnes peut être autorisée. Si la norme fédérale entre en vigueur, ce sera 300 personnes maximum dans tous les cas.

«La santé de la population est la première priorité du Conseil fédéral», a répété en boucle Simonetta Sommaruga mercredi à Berne lors de son premier point de presse sur le coronavirus. Eh bien, selon nos informations, le gouvernement passe rapidement de la parole aux actes. Il propose aux Cantons d’adopter une mesure qui va toucher de plein fouet les milieux sportifs, culturels et économiques. Il souhaite interdire dès lundi les manifestations et les rassemblements de plus de 300 personnes.

Mercredi, le coronavirus a fait une quatrième victime en Suisse. Un homme de 54ans, qui souffrait de maladies chroniques, est décédé à l’hôpital de Binningen (BL). Plus de 600personnes ont contracté la maladie, dans 23cantons. La présidente de la Confédération se dit «très inquiète». Elle souligne: «Je remercie le personnel soignant qui accomplit un travail incroyable pour la population. Je remercie aussi les entreprises et les employés qui travaillent et contribuent à ce que la Suisse puisse fonctionner normalement pendant cette crise. Nous avons besoin de cette solidarité.»

Et d’un point de vue politique? Mercredi, la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, a reçu la députation tessinoise aux Chambres fédérales, flanquée de ses collègues Alain Berset et Ueli Maurer. La question d’une fermeture des frontières a été abordée. «Le Tessin est dans une situation difficile, très lourde. La priorité pour le Conseil fédéral, c’est la santé de la population. Une fermeture des frontières est une mesure possible parmi d’autres. Mais on va l’examiner en collaboration avec les Cantons», déclare la socialiste.

Depuis la mise en quarantaine de l’Italie tout entière lundi, les douaniers ont par ailleurs renforcé leur présence au Tessin, aux Grisons et en Valais. Les frontaliers –ils sont notamment 4000 à travailler dans les soins tessinois– peuvent toujours entrer en Suisse. Mais les douaniers «monitorent» les arrivées, selon le jargon officiel. C’est-à-dire qu’ils questionnent les voyageurs sur la raison de leur venue en Suisse. Mercredi, neuf postes de contrôle ont été fermés afin de mieux maîtriser les flux de circulation et d’améliorer l’efficacité des contrôles.

La Confédération a recommandé de laisser les écoles obligatoires ouvertes, afin d’éviter que les grands-parents, pour qui la maladie peut être dangereuse, ne s’occupent de leurs petits-enfants. Le Tessin suit cette ligne. Ce point a fait l’objet de nombreuses explications, ce mercredi. La question est controversée au sud des Alpes. Manuele Bertoli, ministre de l’Éducation, a répété que cette mesure était «de caractère sanitaire et non scolaire», avant de rappeler que les enfants ne font pas partie des groupes à risques.

Le Tessin veut ainsi réduire les contacts. «Nous ne pouvons pas empêcher la propagation du virus, mais nous pouvons tous nous efforcer de la ralentir», a plaidé le conseiller d’État tessinois en charge de la Santé, Raffaele De Rosa. «Je ne vous cache pas que la situation en Italie est plus que préoccupante, et que nous voulons éviter ce qui s’y passe dans les hôpitaux», a renchéri Daniel Koch, responsable de la Division des maladies transmissibles de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), lui aussi présent au Tessin.

Les manifestations de plus de 50 personnes sont interdites au sud des Alpes. Quant aux hôtels et aux restaurants, ils ne peuvent pas accueillir plus de 50 personnes (personnel compris). Les activités sportives sont mises à l’index, à l’exception de celles pratiquées individuellement. Et une prudence particulière est conseillée aux plus de 65 ans.

Maisons de retraite

«À 93 ans, j’ai plus peur de mon âge que du coronavirus»

Un mercredi presque comme un autre à La Rozavère, sur les hauts de Lausanne. Il est bientôt midi, on se dirige cahin-caha vers la salle à manger. Velouté de tomates au poivron, paella, petit pot au café. «La cuisine ici, c’est grandiose, commente Marie-Madeleine Richard, 80 ans. Le coronavirus, ça c’est merdique, une terreur internationale. Mais je suis là, je suis bien, profitons de ce que nous avons!»

Il y a cependant comme une menace dans l’air. D’abord ce panneau de mise en garde à l’entrée du bâtiment principal, puis cette double porte vitrée qui ne s’ouvre plus automatiquement. À La Rozavère, chacun doit désormais montrer patte blanche et s’annoncer à la réceptionniste. Interrogatoire – «Avez-vous des symptômes, pas de toux, pas de fièvre?» –, double pschitt de désinfectant pour les mains et, en cas de doute, prise de température. Sur l’écran géant défilent pêle-mêle le menu du jour, les photos de la dernière sortie et, parmi d’autres infos, l’annonce de l’annulation du Café philosophique «en raison du risque élevé de contamination de nos aînés par le coronavirus».

Pas de quoi déstabiliser Violette Urech, 93 ans. «Cette épidémie ne m’inquiète pas autrement. Vous savez, ici, on est surveillé comme du lait sur le feu. L’autre jour, on m’a mise en quarantaine car j’avais un tout petit peu de fièvre. J’ai pris le dîner et le souper seule dans ma chambre, et le lendemain, je n’avais plus rien! J’ai plus peur de mon âge que du coronavirus.»

Situation mouvante

Deux jours après l’annonce de la décision tessinoise d’interdire les visites dans les maisons de retraite, certains aînés s’inquiètent d’un possible confinement: «On n’a peut-être plus beaucoup de jours à vivre, il ne faut pas nous priver de nos proches», plaide encore Violette dans un timide sourire. Les autorités sanitaires vaudoises lui donnent raison. Pour le moment. «Les EMS doivent aussi longtemps que possible rester des lieux de vie. Il est essentiel pour les résidents de garder des contacts avec l’extérieur», rapporte François Sénéchaud, secrétaire général de l’Association vaudoise des institutions médico-psycho-sociales (HévivA), au lendemain d’une réunion avec la cellule HPCi (hygiène, prévention et contrôle des infections). Éric Masserey, médecin cantonal adjoint, confirme: «Le Canton de Vaud prévoit de maintenir des visites en EMS, certes encadrées, mais indispensables dans les relations qui lient un résident à ses proches.»

Des choix difficiles, et qui pourraient être remis en question dans trois jours ou trois heures en fonction de l’évolution de la situation. «On sera tous plus intelligents au mois d’août», ironise Carol Gay, directrice de l’EMS Le Marronnier et vice-présidente d’HévivA. Concentrés de personnes vulnérables, les homes sont par nature habitués à contrer les virus, explique-t-elle en substance: «Les épidémies, cela fait des années qu’on y travaille et que nous les vivons. Les précautions standard sont les mêmes que pour l’épidémie de grippe.»

À La Rozavère comme dans les autres EMS, on se tient prêt à agir. Les mesures ont été renforcées il y a trois jours. «Nous avons bouclé l’accès des bâtiments pour obliger les gens à passer par la réception», explique Lorenzo Picariello, directeur opérationnel. Tout est mis en œuvre pour éviter que le virus «entre dans la maison». «L’important est de rester calme et de prendre les bonnes décisions, enchaîne Catherine Schneider, directrice de l’accompagnement. Mais il faut être réaliste, le virus va forcément filtrer. Dès lors, il y aura des malades, et certainement plus d’accompagnement de personnes en fin de vie. On va faire le maximum avec les compétences à disposition.» Et si le personnel est touché, les proches pourraient devenir un précieux renfort.