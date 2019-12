Près de 5% de touristes en plus cet été

Les touristes ont dormi 79'000 nuits de plus dans notre canton cet été que l’été 2018, indique le Canton. Ce bond de 4,7% entre mai et octobre a même grimpé à 7,4% entre juin et août. Les régions de Lausanne (+30'000), des Alpes vaudoises (+20'000) et de Montreux Riviera (+18'000) affichent les plus fortes hausses, mais Morges, Nyon, Yverdon ou encore la vallée de Joux ont également largement profité de cette hausse estivale. La progression est en outre observée dans quasi toutes les régions touristiques du pays.

Ce sont les visiteurs anglophones et belges qui ont le plus fait grimper ces statistiques, parmi les visiteurs étrangers (58% des nuitées, +5,2%). Les Américains enregistrent 23'000 nuitées de plus qu’en 2018, les Belges 19'000 et les Anglais 6000. Les touristes des pays du Golfe ont en revanche régressé (–16'000 nuitées). Les visiteurs indigènes étaient, eux, 4,1% de plus cet été.