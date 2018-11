678 litres de vin et 30 kg de confiture saisis à l'Auberson

Lundi dernier, douane de L'Auberson (VD). Un contrôle de routine mené par des gardes-frontière a permis la saisie d'une importante quantité de vin et d'alcool fort. La marchandise séquestrée avait été dissimulée dans des cartons à l'intérieur d'un fourgon transportant du matériel d'exposition.

Les gardes-frontière ont constaté qu'un Français de 58 ans, résidant en France, tentait d'importer de la marchandise non déclarée en Suisse. Le conducteur avait indiqué transporter du matériel destiné à un stand d'un marché de Noël en Suisse romande, relève l'Administration fédérale des douanes (AFD) lundi dans son communiqué.

Lors de la fouille, 678 litres de vin, 39 litres d'alcool fort ainsi que 30 litres de vinaigre et 20 kg de confiture dissimulés dans des cartons ont été découverts à bord du fourgon. Les collaborateurs de l'AFD ont momentanément saisi la marchandise. L'auteur a été libéré et a pu récupérer ses biens après s'être acquitté d'une amende et des taxes dues. (ats/nxp)