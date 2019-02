75 talents en lice pour le Prix de Lausanne

Le Prix de Lausanne a commencé lundi au Théâtre de Beaulieu à Lausanne. Cette année, 75 jeunes danseurs de 19 nationalités participent à la 47e édition de ce concours international. La finale aura lieu samedi.

Les 75 participants passeront la semaine sous l'œil attentif de professeurs et de coachs de renom, pour travailler leurs variations classiques et contemporaines. Vendredi, ils tenteront leur chance devant les neuf membres du jury pour être sélectionnés en finale.

«Le président du jury de cette année, Carlos Acosta, a remporté la médaille d'or du Prix de Lausanne en 1990 et a continué son extraordinaire carrière de danseur international. Cette semaine promet d'être une expérience inoubliable pour tous», se réjouit Kathryn Bradney, directrice artistique et exécutive, citée dans le communiqué.

Du direct

Cette année, le temps dédié au live streaming est triplé. Près de six heures de direct par jour sont retransmises sur Arte Concert et le site du Prix de Lausanne. Les sélections et la finale pourront être visionnées dans leur intégralité.

Tout comme en 2018, le public pourra soutenir le jeune danseur de son choix en faisant un don via une campagne de financement participatif en ligne et en votant pour son finaliste favori. La somme récoltée sera partagée entre le lauréat du Prix du public (vote de la salle) et celui du Prix du public web. Cette somme les aidera à rejoindre l'école ou la compagnie partenaire de leur choix.

Un prix à Marcia Haydée

Après la finale, le Prix de Lausanne remettra le Life Time Achievement Award 2019 à Marcia Haydée. Née à Niteroi/Rio de Janeiro au Brésil, Marcia Haydée a inspiré de nombreux grands chorégraphes dont John Cranko, Maurice Béjart et John Neumeier. La légendaire danseuse, qui s'est produite sur les plus grandes scènes du monde et a été encensée par la critique internationale, sera présente à Lausanne lors de cette 47e édition. (ats/nxp)