A Lausanne, le djihad fascine moins les jeunes

Le Canton ne souhaite pas dresser aujourd’hui un bilan de son dispositif de prévention de l’extrémisme violent, mis en place en septembre 2018. La Ville de Lausanne vient d’annoncer la création de sa propre cellule, qui se veut complémentaire à l’initiative vaudoise, dotée d'une ligne d'appel téléphonique ouverte au public (0800 88 44 00).

Un signe de défiance? «Au contraire, le but est de favoriser la remontée des informations au bon endroit. Et nous n’avons pas attendu le dispositif cantonal pour travailler sur ce sujet», répond Raphaël Gerber, chef du Service de psychologie scolaire de Lausanne et président de la coordination lausannoise de la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent.

Il est aussi le représentant de la Ville dans le dispositif cantonal. Il est donc bien placé pour observer l’évolution: «Par rapport à 2016, les situations inquiétantes ont chuté en nombre. Il y a deux ou trois ans, nous rencontrions des jeunes qui souhaitaient partir combattre. Aujourd’hui, partir, c’est moins attrayant», relève Raphaël Gerber.

Il se montre très intéressé par l’approche de Tobie Nathan, figure de l'ethnopsychiatrie qui sera à Lausanne mercredi soir: «L’accent qu’il met sur les problèmes de filiation correspond à nos observations. Dans beaucoup de cas, le premier problème, c’est la crise de l’adolescence et du lien avec les croyances parentales. Ces jeunes ont besoin de croire en quelque chose de fort. Tobie Nathan est une star. Quand il a fait le lien entre les symptômes et la culture d’origine, c’était novateur. Ses thèses ont d’ailleurs inspiré les fondateurs de l’association Appartenances qui organise la conférence». (24 heures)