A Noël, Saint-Gall devient la «ville aux 700 étoiles»

En détails

Une histoire



La huitième ville de Suisse (75833 habitants fin 2018) a grandi dès le Xe siècle autour des activités du monastère fondé en 613 par Gall, un moine irlandais. Ce dernier fut l’un des douze compagnons de saint Colomban partis en Gaule comme missionnaires. Avec ses disciples, Colomban franchira le Jura et tentera d’évangéliser les rives du lac de Zurich.

L’hostilité des autochtones amènera le groupe à se rapprocher du lac de Constance. Malade, Gall restera se soigner à Bregenz (Aut), tandis que sa communauté part pour la Lombardie. Devenu ermite, Gall fondera le monastère qui deviendra la célèbre abbaye qu’on connaît. Comme tout saint a sa légende, voici celle de Gall: le pieux homme croise un jour un ours, à qui il ordonne de nourrir le feu. Ni une ni deux, la bête s’exécute, en récompense de quoi Gall lui donne du pain et le renvoie dans sa forêt. Avant de mourir, en 646 à Arbon (TG), Gall aura évangélisé les envahisseurs alamans et les indigènes, qui s’étaient détournés du christianisme. Saint Gall est fêté le 16 octobre.





Un cadeau





Véritable caverne d’Ali Baba, la Lüchinger Galerie (Webergasse 26) est spécialisée dans les décos de Noël. Pour parer son sapin, on peut opter pour de très classiques boules finement décorées. Mais des centaines d’autres formes coexistent: dinosaures, tranche de concombre, tête de Gandhi, mètre dérouleur, sèche-cheveux, camion de pompier, trompette, etc. Le client est aspiré dans un étourdissant maelstrom de kitsch.

Régionalisme oblige, on opte pour la saucisse de Saint-Gall et son tube de moutarde (même si c’est un sacrilège là-bas de les associer). Tout est en verre, de fabrication allemande, polonaise ou tchèque.







Une visite







L’abbatiale de Saint-Gall, au style baroque tardif rococo, est incontournable. Une curiosité: son nouveau bénitier, au design moderne, est une œuvre d’art qui se fond parfaitement dans le lieu saint. La bibliothèque monastique est l’une des plus importantes du monde et a inspiré Umberto Eco pour son roman «Le nom de la rose». L’entier du site est inscrit au Patrimoine de l’Unesco.

À voir, dans la pénombre et en 20 secondes chrono, le fameux «plan de Saint-Gall» daté de 820, «seul plan manuscrit de l’époque carolingienne du monde à avoir été conservé».







Une douceur





Oubliez le séchard biscôme industriel, et profitez d’être à Saint-Gall pour déguster un traditionnel et moelleux Biber – fourré comme il se doit de pâte d’amandes et pressé à la main contre des moules en bois de poirier. Ouverte en 1941, la Confiserie Roggwiller en a fait sa spécialité, déclinée en de multiples formes et tailles tout au long de l’année.

Outre son historique tea-room amiral de la Multergasse 17, l’entreprise compte deux autres boutiques en ville, dont une à la gare. Son directeur depuis 1996, Martin Schnyder a une tendresse particulière pour les Vaudois: il a fait ses armes chez Mojonnier, à Chailly.