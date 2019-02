A quand un vrai congé parental pour tous?

C’est la question que tout futur parent se pose, juste derrière le choix du prénom: après la naissance, combien de temps pourra-t-on passer avec son enfant? Si la situation en Suisse est profondément obsolète, puisqu’elle fait toujours reposer la quasi-totalité de la prise en charge sur les mères, les pères hétérosexuels ont au moins l’avantage d’un cadre réglementé: même si rien n’est inscrit dans la loi, la plupart des entreprises accordent entre un et cinq jours de congé paternité.

Mais pour les parents de même sexe, qu’ils soient hommes ou femmes, c’est plus compliqué. «D’une manière générale, dans le cas d’une union conjugale contemporaine, l’octroi d’un congé parental est laissé à la libre appréciation de l’employeur, résume Paul Van den Bussche, juriste à la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie. Ce sont des situations exceptionnelles qui sont rarement prévues dans les règlements du personnel.»

Question d’interprétation

Autrement dit, exception faite du congé maternité pour celles qui ont accouché, les congés de naissance octroyés aux parents homosexuels dépendent de «la manière d’interpréter les dispositions existantes et de la capacité à prendre en compte la situation effective du couple au moment de la naissance, résume Catherine Fussinger, de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel Vaud. À l’heure actuelle, on trouve tout et son contraire, et il est difficile de savoir qui de la direction, des RH ou du secrétariat joue quel rôle et ce qui motive une décision restrictive ou libérale.»

Selon Familles arc-en-ciel, il existe en Suisse entre 6000 et 30'000 enfants vivant dans des familles homoparentales, dont seuls 30% sont nés d’une union hétérosexuelle antérieure. Depuis le 1er janvier 2018, ces situations bénéficient d’un cadre légal, puisqu’il est possible d’adopter l’enfant de son ou de sa partenaire. Mais plusieurs problèmes importants restent en suspens, d’après l’association, qui mène une action conjointe ce jeudi à Berne (lire encadré).

Il y a quelques semaines, Édith* et Marie*, couple pacsé établi dans une charmante maison de la banlieue lausannoise, sont revenues de la maternité avec un petit frère pour leur fils aîné. Enseignante, Édith, dont la compagne a bénéficié d’un don de sperme à l’étranger, avait commencé par se renseigner auprès de son syndicat. «On m’a répondu que je n’avais droit à rien, explique-t-elle. J’ai cherché des témoignages via les réseaux sociaux, et j’ai réalisé que le congé parental était facile à obtenir pour certains parents homosexuels, et moins pour d’autres. Pour les enseignants, par exemple, cela dépend de l’établissement.» En effet, comme le confirme Julien Schekter, responsable de la communication du Département de la formation et de la jeunesse, «jusqu’à cinq jours, les demandes peuvent être traitées directement par les directeurs». Édith finira par obtenir l’équivalent du congé paternité. «J’ai attendu longtemps avant d’avoir une réponse, puis on me l’a accordé sans faire d’histoires, mais de manière très discrète, comme s’il fallait le cacher.»

«Un papa et une maman»

En se préparant à cette naissance, la future maman a découvert dans «La Gazette» de la fonction publique que le Conseil d’État prévoit d’allonger le congé paternité de cinq à vingt jours d’ici à 2022. Cette mesure doit être votée au Grand Conseil cette année. Excellente nouvelle, qui mettrait les pères employés de l’État à la même enseigne que ceux de la Ville de Lausanne. Sauf que dans l’article de «La Gazette», il est partout question d’un papa et d’une maman, les couples de même sexe n’étant mentionnés nulle part. Un oubli? «On y travaille, assure Filip Grund, chef du Service du personnel de l’État de Vaud. Dans certaines situations, un congé est octroyé indépendamment du genre des conjoints. Nous soumettrons nos propositions sur l’ensemble du dispositif au Conseil d’État.»

Si l’équivalent du congé paternité semble souvent appliqué pour les femmes dont la compagne vient d’accoucher, certains couples de lesbiennes ont vécu des expériences cuisantes. Nathalie*, qui travaille dans le domaine médical en dehors du canton de Vaud, n’a eu droit ainsi qu’à quatre heures de congé le jour de l’accouchement de sa compagne, qui a duré dix-sept heures au total. «Avant la naissance, j’ai consulté notre CCT, mais rien n’était mentionné. J’ai demandé l’équivalent du congé paternité, ce qui m’a été refusé. J’ai finalement eu droit à un jour pour l’accouchement, ce qui correspondait à quatre heures étant donné que je travaille à temps partiel.» Pour compléter, Nathalie a fait appel au système B, comme de nombreux pères hétéros et homosexuels: elle a pris deux semaines sur ses vacances, tandis que sa compagne bénéficiait de l’assurance maternité.

«J’ai demandé l’équivalent du congé paternité, ce qui m’a été refusé. J’ai finalement eu droit à un jour pour l’accouchement»

Pour les couples hétérosexuels comme pour les couples de femmes, le congé maternité a l’avantage de garantir aux parturientes un minimum de quatorze semaines payées à raison de 80% du salaire. Le nouveau-né est ainsi assuré d’avoir au moins un parent à la maison durant ses premiers mois de vie. Mais lorsque ce sont deux hommes qui accueillent un enfant, cet acquis s’efface.

Entourage aux petits soins

Frédéric*, qui travaille dans le domaine informatique, s’estime ainsi chanceux d’avoir pu obtenir les cinq jours de congé paternité prévus par son employeur, alors que son compagnon recevait l’équivalent de la part du sien. De retour des États-Unis, où le couple est allé chercher ses jumeaux nés d’une mère porteuse, les deux pères ont en outre pu «compter sur la compréhension et la flexibilité de nos hiérarchies, qui nous ont permis de cumuler nos jours de vacances. Nos familles ont également joué un rôle crucial dans les premiers mois d’attente d’une place en crèche.»

Comme d’autres, Frédéric décrit un entourage et des collègues aux petits soins, qui ont tout fait pour apporter leur soutien: «De manière plus globale, nos interlocuteurs (RH, administration, etc.) sont de bonne volonté et bienveillants, et ils souhaiteraient pouvoir en faire plus. Mais ils se sentent impuissants face à un cadre légal qu’ils constatent étonnamment inadapté.»

Selon Catherine Fussinger, les pères homosexuels bénéficient souvent uniquement de l’équivalent du congé paternité, ce qui est «clairement insuffisant pour accueillir un nouveau-né». Des exceptions existent toutefois, comme en témoigne Stéphane*, heureux papa de jumeaux âgés d’une année. «Mon employeur m’a accordé cinq mois de congé de naissance payé, auxquels j’ai pu ajouter un mois de vacances. Mon compagnon, lui, a obtenu de travailler à distance durant cinq semaines. Cela a demandé de l’audace de notre part, et nous avons pu compter sur des collègues fabuleux. On ne pouvait pas rêver mieux. Mais je ne connais aucun autre couple qui a eu cette chance.

«De manière plus globale, nos interlocuteurs sont de bonne volonté et bienveillants, et ils souhaiteraient pouvoir en faire plus»

Pour Stéphane, comme pour la plupart de nos interlocuteurs, un congé parental serait la solution. C’est ce que prônent les Verts suisses, qui s’inspirent du modèle scandinave pour demander, en plus du congé maternité, quatorze semaines à se répartir au sein du couple hétéro ou homosexuel dans l’année qui suit la naissance. «Tout nouveau-né mérite d’avoir des parents qui ont le temps de l’accueillir, résume la conseillère nationale Verte Adèle Thorens. On commence enfin à ouvrir les yeux sur le fait que les homosexuels ont des enfants et qu’ils souhaitent s’en occuper, comme tous les parents. Mais en Suisse, on n’est pas rapides sur ces thématiques, et les réglementations viennent souvent longtemps après les changements de société.»

* Prénoms d’emprunt (24 heures)