A quand une formation de niveau Master pour les profs du primaire?

Plus ancien syndicat d’enseignants du Canton, la Société pédagogique vaudoise (SPV) ressort de l’eau un serpent de mer: l’unification du statut des profs de l’école obligatoire. Cette demande figure dans un document remis en début de semaine à la cheffe du Département de la formation (DFJC), Cesla Amarelle. Intitulé «10 mesures pour une école de qualité», il s’agit d’un catalogue d’actions inscrites dans une vision globale, pour lesquelles veut se battre l’association ces prochaines années (lire encadré).

Aujourd’hui, une maîtresse généraliste d’école primaire touche par exemple un salaire inférieur à celui de sa consœur prof d’allemand et de géographie (voir infographie). Normal puisque la première a en poche un bachelor de la Haute École pédagogique, tandis que la seconde détient un master universitaire, complété d’un autre à la HEP. C’est tout ce système que le syndicat remet en question. «Avec l’école inclusive, et les problématiques socio-éducatives, le métier d’enseignant a énormément changé ces dernières années, commente son président, Gregory Durand. La formation pour l’enseignement primaire devrait avoir le niveau d’un master, sans qu’il s’agisse forcément d’un cursus de cinq années-blocs à faire d’affilée. Il faut se montrer créatif.»

Dans les faits les aspirants profs doivent choisir durant leur cursus de bachelor plusieurs modules optionnels et renoncent ainsi aux autres, alors que tous s’avèrent utiles. En termes de volume d’apprentissage, la matière existe donc. «La prise en charge des élèves est de plus en plus individualisée, ce qui implique d’être davantage formé. C’est de ce constat-là que découle la nécessité de revaloriser la fonction», appuie Lucie Hercod, présidente de l’Association vaudoise des enseignants du primaire 1, affiliée à la SPV. Pas de quoi dissuader des vocations alors que la pénurie de profs menace, pense le syndicat. Quand le cursus de feue l’École normale est passé de deux à trois ans, les inscriptions n’ont jamais faibli.

Le bénéfice serait important pour toute l’école publique: «Un statut unique favoriserait la mobilité professionnelle: un enseignant pourrait facilement passer du cycle primaire au secondaire et vice versa», illustre Gregory Durand. «Aujourd’hui, cela ne se fait pas car un tel changement implique soit d’arrêter de travailler plusieurs années pour faire l’Université pour qui veut passer du primaire au secondaire, soit de renoncer à une part importante de son salaire dans le sens inverse.» Et de poursuivre: «Changer d’air durant sa carrière serait un enrichissement en termes d’expérience et peut aussi prévenir l’épuisement professionnel.» Épuisement professionnel qui figure aussi en bonne place des préoccupations relevées par le rapport de la SPV.

Cantons réfractaires

Évidemment, l’alignement salarial par le haut coûterait des millions de francs à l’État. Ce n’est pourtant pas le principal écueil que l’idée rencontre dans le Canton. «Mastériser la fonction d’enseignant est la tendance dans les autres pays européens, note la ministre Cesla Amarelle, et je n’y suis pas complètement opposée sur le principe car les attentes sociales par rapport à l’école ont beaucoup évolué. Mais le canton de Vaud ne pourra pas le faire seul dans sa bulle. La formation des enseignants est un sujet qui doit être harmonisé à l’échelle intercantonale. Or, la CIIP (ndlr: la Conférence romande des directeurs cantonaux de l’instruction publique) vient d’en débattre et a estimé très clairement que la formation actuelle répond aux exigences du métier et qu’il fallait plutôt soutenir une formation continue ambitieuse.» Rideau?

Pas tout à fait. La cheffe du DFJC a indiqué récemment devant le Grand Conseil qu’elle ne toucherait pas durant cette législature à la loi sur le personnel enseignant, ayant d’autres marmites au feu. «Mais, affirme-t-elle, je souhaite renforcer la conduite de la politique RH dans l’enseignement, de concert avec les directions d’établissements, afin d’en avoir une vision d’ensemble.» Un préalable à toute velléité future d’harmonisation, car aujourd’hui au DFJC, chaque service ou direction a son propre responsable des ressources humaines. Tant dans l’enseignement obligatoire que post-obligatoire, une myriade de fonctions coexistent et ont des référents RH différents selon à quelle branche de l’organigramme ils se rattachent. Les disparités de traitement sont légion: âge minimal de la retraite, nombre de périodes à effectuer, etc. Elles alimentent les conversations en salle des maîtres et ont souvent une raison d’être historique qui participe d’un subtil équilibre. (24 heures)