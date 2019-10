Accident mortel de deltaplane à Veytaux

Drame dans le ciel de Veytaux dimanche vers 15h10. Deux deltaplanes, qui avaient décollé du site de Jaman à quelques instants d’intervalle, se sont touchés durant le vol.

L’un des pilotes, âgé de 59 ans, a perdu la maîtrise de son engin et s’est écrasé au sol. Les secours n’ont pu que constater son décès. Le second pilote, un homme de 47 ans, a réussi à se poser, sans se blesser, explique la police cantonale vaudoise dans un communiqué lundi. Les deux personnes en cause sont des Suisses domiciliés dans le canton de Vaud.

Une enquête a été ouverte par le procureur. La police cantonale vaudoise a lancé un appel à témoins afin d'établir les circonstances du drame. Toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements peuvent appeler le 021 333 5 333.