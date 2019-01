Action devant le siège de Vale à Saint-Prex (VD)

Brésil Alors que les chances de trouver des survivants de la catastrophe minière de Brumadinho s'amenuisent, le parquet de l'Etat de Minas Gerais a interpellé cinq ingénieurs. Plus...

Amérique latine La défense civile brésilienne a annoncé dimanche soir que le bilan de la rupture de barrage était de 58 morts et 305 disparus. Plus...

Brésil Un second barrage menace de céder au Brésil, après un premier qui a fait au moins 37 morts et quelque 300 disparus vendredi. Plus...