Adèle Thorens en tête, Olivier Français attend le retrait de l’UDC

L’histoire se répète dans les grandes lignes pour Olivier Français: troisième il y a quatre ans au soir du premier tour de l’élection au Conseil des États, il termine aussi troisième ce dimanche soir. La grande gagnante, c’est la Verte Adèle Thorens, qui décroche la première place avec 39,9%, à peine plus de 400 voix devant la socialiste Ada Marra (39,7%). Olivier Français, lui, pointe à 29,2%.

La vague verte, qui s’observe au Conseil national et au niveau suisse, est également bien visible dans le Canton de Vaud pour le Conseil des États. Adèle Thorens termine en tête dans 96 villes et villages. C’est quatre fois mieux que l’écologiste Luc Recordon il y a quatre ans. Olivier Français, lui, augmente légèrement: en première place dans 80 communes en 2015, contre 89 cette fois-ci. Ada Marra, par contre, finit première dans 95 localités, contre 180 pour Géraldine Savary il a quatre ans.

Cliquez ici pour agrandir

Et donc, résultat: rebelote pour Olivier Français et le Parti libéral-radical (PLR). Ils vont devoir à nouveau demander le soutien de l’UDC pour maximiser leurs chances au deuxième tour. L’UDC avait dit «non» en 2015, tout en renonçant à lancer un candidat au 2e tour. Mais ça n’avait pas empêché l’actuel sénateur de piquer le siège de Luc Recordon.

Pas de solution à deux

Malgré tout, le PLR espère une alliance cette fois-ci. «Avec nos partis frères que sont par exemple l’UDC et les Vert’libéraux, c’est jouable, explique Olivier Français. Il faut voir comment je peux séduire leur électorat en mettant en valeur mon bilan, car la presse ne l’a pas fait pendant la campagne du 1er tour.»

Les libéraux-radicaux veulent donc que l’UDC renonce à nouveau à présenter un candidat. Car il est hors de question d’imaginer un ticket avec Olivier Français et un candidat UDC (Jacques Nicolet ou Michaël Buffat). «Un soutien serait le bienvenu, car si vous partez à deux, vous risquez des biffages sur les bulletins de vote», explique Marc-Olivier Buffat, le président du PLR.

L’UDC se réunit ce lundi à Combremont-le-Grand pour choisir ce qu’elle fera. Jacques Nicolet, son président, explique que «tout est ouvert».

En chœur, la droite estime qu’Adèle Thorens et Ada Marra «ont fait le plein». Elles ne pourraient pas aller plus haut, car il ne resterait quasi plus de voix à disposition à gauche. Et donc les stratèges PLR expliquent qu’Olivier Français peut battre une des deux candidates du duo rose-Vert comme il y a quatre ans.

Mais la situation est différente. Avec 53'000 voix, Olivier Français accuse un retard de 19'000 suffrages sur ses principales concurrentes. Il y a quatre ans, seules 14'000 voix le séparaient de Luc Recordon.

Vote des campagnes

Même avec ces chiffres, Adèle Thorens reste prudente. «Comme Verte, j’ai vécu des élections magnifiques comme en 2007 (ndlr: les Verts vaudois passaient de deux à trois conseillers nationaux et Luc Recordon accédait au Conseil des États), mais aussi difficiles comme en 2011 et 2015 (ndlr: perte d’un siège au Conseil national, puis échec de Luc Recordon). Une élection, ce n’est jamais du tout cuit.»

En regardant la carte où elle apparaît en tête dans un grand nombre de communes rurales, elle fait le lien avec une autre élection récente: «En mars, Rebecca Ruiz a déjà fait un bon score dans les régions périphériques pour le Conseil d’État.»

La socialiste lausannoise était effectivement en tête dans 147 villes et villages lorsqu’elle avait affronté l’UDC Pascal Dessauges en mars dernier. «On voit que les idées vertes et progressistes sont partagées par de plus en plus de personnes, ajoute Adèle Thorens. Au niveau national, nous faisons aussi des sièges en Valais, au Tessin et à Fribourg, dans des régions qui avaient la réputation d’être conservatrices.»

Paradoxe des villes de droite

Cette élection fait ressortir un paradoxe d’un certain nombre de communes de droite. La Municipalité et le Conseil communal y sont à majorité bourgeoise, et pourtant les citoyens votent à gauche pour le Conseil des États. C’est le cas d’Yverdon, Montreux et Aigle. Y aurait-il une fracture entre les citoyens et leurs autorités communales? «Une telle conclusion serait hâtive», répond Frédéric Borloz, syndic PLR d’Aigle, réélu ce dimanche au Conseil national. «L’effet de propagande des manifestations pour le climat ce printemps a été important, d’où ce résultat au Conseil des États. Mais prenez les résultats au Conseil national. Le vote PLR dans des communes comme Montreux ou Aigle est sans appel.»