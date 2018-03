Affaire Broulis: la présidente proposera une expertise à ses collègues

Lors de sa séance hebdomadaire de mercredi, le Conseil d’État a fixé les modalités de «l’expertise indépendante en dehors du canton» qui devra s’attaquer aux déclarations d’impôt de Pascal Broulis. Le chef du Département des finances est empêtré depuis près d’un mois dans des histoires de domiciliations fiscales.

Mardi, dans sa réponse à l’interpellation du député Hadrien Buclin, le Conseil d’État indiquait que l’expertise sera «confiée à Me Xavier Oberson». Il n’est désormais plus question du nom du célèbre fiscaliste. Entre-temps, certains médias, dont 24 heures, ont rappelé que l’avocat genevois connaît bien le ministre des Finances vaudois.

Mercredi, l’Exécutif cantonal a chargé la présidente de lui faire des propositions d’experts. Le collège les examinera et statuera hors de la présence de Pascal Broulis, comme le prévoient les règles usuelles de fonctionnement du Conseil d’État lorsque l’un de ses membres a un intérêt privé dans une décision.

La présidente, Nuria Gorrite, précise les contours de l’exercice: «L’expertise reposera sur des connaissances juridiques et d’audit fiscal avéré, ce qui peut amener à la constitution d’une équipe présentant toutes les garanties requises en termes d’objectivité, de compétence et d’éthiques professionnelles, de neutralité et d’indépendance.»

Le gouvernement cantonal assure que, dès qu’il aura pris sa décision, il rendra «immédiatement» public le mandat d’expertise.