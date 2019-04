Affluence «stable» pour le 15e Polymanga

Pour sa 15e édition, Polymanga a enregistré une affluence «stable» avec 41'000 visiteurs, en baisse d'un millier de personnes. Les nouvelles activités ont connu le succès, selon les organisateurs. «Tout s'est très bien passé, avec des retours positifs, des salles combles et sans incident», s'est félicité David Heim, fondateur et organisateur de la manifestation.

La petite baisse de fréquentation n'inquiète pas le responsable. Une nouveauté comme la croisière pop culture sur un bateau de la CGN n'a certes pas attiré la foule. Mais ceux qui se sont lancés ont beaucoup apprécié. Il faudra examiner les comptes pour déterminer si l'expérience sera réitérée, note-t-il.

En multipliant les lieux de Polymanga, les visiteurs ont pu «mieux respirer. Ils ont eu plus de place», relève David Heim. En principe, les remous autour du Centre de congrès de Montreux ne devraient pas impacter les deux prochaines éditions de la manifestation, assure-t-il.

Au total, plus de 150 activités et invités figuraient au programme de la 15e édition. Des dédicaces de l'acteur de «Game of Thrones» Jack Gleeson aux six cosplays en passant par un tournoi de danse ou une rencontre avec Akihiko Yoshida, spécialiste du jeu vidéo japonais, le menu était riche.

Rendez-vous l'année prochaine du 10 au 13 avril. (ats/nxp)