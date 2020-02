Agriculteurs primés pour le soin porté à leurs sols

Dix jours avant la 92e cérémonie des Oscars, 14 agriculteurs vaudois ont aussi eu droit à leur remise de prix jeudi à Bournens, lors d’une soirée organisée par Prométerre pour marquer la fin du projet cantonal SolVaud, lancé en 2014 avec comme but de favoriser la protection des sols en initiant les exploitants aux différentes techniques sans labour.

Un millier d’entre eux (un tiers des exploitations) s’est ainsi initié aux cultures compagnes, qui occupent le terrain avant de céder naturellement la place aux «vraies» cultures, ou aux intercultures, évitant aux sols de rester nus entre deux cultures. Autant de techniques présentées lors des journées Swiss NoTill (sans labour), dont la dernière édition a eu lieu à Bavois.

Mais revenons à la cérémonie. Pour décerner leurs prix, les organisateurs se sont basés sur le nombre de formations supplémentaires suivies par les participants, en plus de six de base du programme. Quatorze agriculteurs ont ainsi été récompensés pour avoir suivi de 12 à… 31 formations supplémentaires. Cinq mentions spéciales ont également été remises. Claude Baehler, président de Prométerre: «SolVaud s’achève ce soir, mais les techniques explorées font désormais partie intégrante des bonnes pratiques agricoles. Elles vont continuer à se répandre et à se développer dans nos campagnes.»

Classement: